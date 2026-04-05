油價狂飆 漁船公海偷賣補貼油套利

澎湖籍漁船大進滿八號日前疑在大陸沿海非法售油遭陸方海警查扣，漁業界人士指出，不肖漁船將我國高額補貼的漁業動力用油，運至公海或海峽中線轉賣套利，業界俗稱「吃油飯」；少數漁船長期偷賣油，是「漁民都知道、只有政府不知道」的公開祕密。

大進滿八號三月廿四日自澎湖馬公出港後，遭陸方扣至廈門灣漳州港，船上七名成員至今仍無法返台。

「有漁船根本不抓魚、專門賣油。」一名不具名船長受訪時爆料，遭扣押的大進滿八號隸屬特定船隊，轄下漁船都在偷賣油。他說，台灣漁船雖依航程申報加油量，實務上常利用制度漏洞，將多加的油料載往海上販售，大型漁船動輒可加到數萬公升，每公升價差僅幾塊錢，幾趟往返累積下來，一轉手就有十萬、廿萬元進帳。

據漁業動力用油優惠油價標準，漁民購油免徵百分之五營業稅與每公升近四元貨物稅，農業部還依中油公告牌價，給予百分之十四的高額補貼，加上近期美伊等中東戰事開打，國際油價狂飆，更推波助瀾這條黑色產業鏈。

高雄區漁會理事長黃一茂說，中東發生戰事，台灣為穩定民生，由中油吸收大部分進口成本緩漲油價，國內油價遠低於國際水準，若船隻在台灣加低價的補貼柴油，轉往海上或特定區域販售，確實衍生出嚴重的灰色套利行為。