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鋌而走險 台中外海2外籍輪非法駁油

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

美伊戰事油價飆漲，<a href='/search/tagging/2/海巡署' rel='海巡署' data-rel='/2/111391' class='tag'><strong>海巡署</strong></a>三日凌晨在<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>大甲外海偵破非法海上駁油案，兩艘外籍貨輪趁夜色掩護，船身併攏並架設油管，進行非法油品交易。圖／海巡署提供
美伊戰事油價飆漲，海巡署三日凌晨在台中大甲外海偵破非法海上駁油案，兩艘外籍貨輪趁夜色掩護，船身併攏並架設油管，進行非法油品交易。圖／海巡署提供

海巡署三日凌晨在台中外海卅浬處，發現巴拿馬籍、聖多美普林西比籍兩外籍貨輪架設油管非法駁油，海巡人員登船檢查，現場未採取防制油汙排洩設施，蒐證後依海洋汙染防治法函送裁處卅萬元，將追查航行軌跡與油品來源。其中巴拿馬籍財富環球輪已屬累犯，去年十一月廿九日在苗栗通霄外海廿八浬曾遭查獲。

海巡署表示，美伊戰爭導致油價飆漲，這類貨輪如海上加油站，船上載運成品油，停靠公海供中小型油輪併靠駁油，除價格遠低於進口價，更可省下進港費、引水費與碼頭碇泊費等，依噸位初估可節省數十萬至近百萬元。

海巡署第四巡防區表示，三日凌晨二時許，雷達監控發現大甲外海約卅浬處有異常目標，兩艘外籍船舶在海上異常併靠，指揮台中海巡隊進行海上圍捕。

海巡隊抵達發現，巴拿馬籍油輪、聖多美普林西比籍貨輪緊密併靠，已架設油管相連，經登檢發現，兩船正進行非法駁油，現場完全未採取任何防制油汙排洩的適當措施，已錄影蒐證，要求雙方停止作業並拔除油管，以免釀海洋生態浩劫。

台中海巡隊表示，這是今年首件外籍船舶非法駁油案，事發海域非我國領海，但位於我經濟海域；常有大型加油輪停靠公海，扮演海上加油站，中小型油輪再併靠加油，透過外海駁油節省稅賦與規費。

據了解，海巡署歷來查獲類似駁油事件，大型油輪油品懷疑來自新加坡或俄羅斯，遭查獲作業海域多在台灣海峽，研判是由商船間自行聯絡，相約在公海交易，並關閉衛星定位系統，以躲避查緝；尤其美伊戰事開打，油價漲瘋了，更讓業者鋌而走險。

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