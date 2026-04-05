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交保分貴賤？產女3天遭羈押 二審撤銷

聯合報／ 記者曾健祐廖炳棋／連線報導

國內再傳棄保潛逃，對象還是主導跨境詐騙的律師，前年法院裁定二百五十萬元交保，今年三月失聯，反觀一名剛生產三天的越南籍移工同樣涉詐卻遭羈押，幸二審法院發現有違刑事訴訟法規定予以撤銷，凸顯法院縱放權勢者、輕率處置弱勢者，民眾對司法公信力觀感恐又大打折扣。

國寶集團總裁朱國榮、「鮑魚聞人」鍾文智、三聯集團負責人徐少東，都在重判前後的關鍵時間，透過他人接應，走海路與多重轉運斷點後逃亡。警方分析，「判決逼近、地面接駁、海路脫逃」成要犯外逃固定模式。

越南籍文姓女子涉詐欺、洗錢被通緝落網，台中地院訊問時，她說三月十六日剛剖腹產下女嬰，請求交保，中院仍以她涉嫌重大、有逃亡事實，又是外籍人士等理由，三月十九日裁定收押

文女抗告，台中高分院指刑事訴訟法規定羈押之被告「懷胎五月以上或生產後二月未滿」，如經具保聲請停止羈押，不得駁回；中院法官問文女有無未滿十二歲子女，她答「有，在桃園的診所」，卻未究明生產後二月未滿，裁定撤銷發回。

有檢察官說，難理解台中地院是忘記規定，還是有其他理由，反觀重罪、經濟犯潛逃頻傳，這些人無非是有權有勢、有相當資力足在海外生活者，法院常以與犯罪所得「顯不相當」的金額交保，施以再多科技監控，有能力者想逃皆可逃，法院審理個案應不分身分。

鍾文智 徐少東 朱國榮 交保 收押

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