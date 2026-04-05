破壞電子監控潛逃已4人 模仿效應似發酵

電子腳鐐。 圖／聯合報系資料照片

中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪二千一百六十萬元，遭橋頭地院重判廿五年徒刑，他在宣判前、三月十九日剪斷電子腳環潛逃，五天後被逮回。洗錢律師游光德上月廿二日也剪斷電子手環逃逸，成科技設備監控上路以來落跑第四人，模仿效應似發酵，法官對是否裁定施以科控可能更保守，司法院表示將優化通報流程。

二○二○年九月，刑事被告科技設備監控執行辦法上路，檢察官、法官認有必要即可命被告配戴電子腳環、電子手環等。

犯操縱ＴＤＲ之證券交易價格等罪的「鮑魚大王」鍾文智，因停止接受科控設備，去年落跑，促使法院科控開案數激增，「鍾文智效應」顯著。

游光德不僅涉詐一億一千多萬元，他擔任被控協助詐騙集團洗錢、涉及組織犯罪防制條例案的杜秉澄辯護人期間，也假旁聽之名，不當接觸證人、意圖勾串，作風大膽，但游配戴的是第一代電子手環，手環僅能發射訊號，不若第二代手環嵌有「電子感應導線」，也成監控風險。

台灣高等檢察署表示，從未宣稱科控設備「堅不可摧」，配戴科控設備是提高逃亡難度。司法院官員表示，破壞、脫逃的比例並不高，且前三者都被緝捕歸案，法官不可能遇上重罪就一律羈押。

徐漢脫逃後，司法院隨即前往科技設備監控中心研議流程優化、縮短通報時間。官員說，被告若先前有「不良紀錄」，就屬於高風險人物，法官在裁定不羈押而選擇讓對方接受科控前，就應該通盤考量。