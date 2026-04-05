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又見落跑…律師涉詐上億 破壞電子手環潛逃

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>游光德被控籌組詐團、洗錢，<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>地院審理中，但游三月廿二日破壞電子手環潛逃。 圖／取自法務部網站
律師游光德被控籌組詐團、洗錢，桃園地院審理中，但游三月廿二日破壞電子手環潛逃。 圖／取自法務部網站

律師游光德被控主導跨域詐騙洗錢集團，桃園地檢署二○二四年十月依組織犯罪防制條例、詐欺等罪起訴，移審時，桃園地方法院裁定二百五十萬元交保，今年二月再裁定接受電子手環監控，但他上月廿二日破壞電子手環潛逃，桃院已發布通緝，另告發棄保潛逃罪。

游父昨喊話，盼兒子趕快回來，爭取清白。

游被控主導跨域詐騙洗錢集團，該案也是國內首例公股行庫人員參與詐團，不法所得約一億一千四百萬元。

檢方指出，游成立投資群組詐騙，拉攏台灣銀行郭姓、黃姓行員入群，游利用兩人專業背景規避洗錢防制通報，該集團先對被害人施以假投資詐術，待眾多被害人上當匯款，將詐欺所得轉匯至其等控制的人頭帳戶，再由游、郭、黃等人轉換為外幣，匯往境外購買泰達幣。

據悉，游光德非第一次計畫逃亡，二○二三年檢警偵辦階段曾獲法院裁定交保，檢方抗告，台灣高等法院發回更裁，他就買單程機票試圖飛往南韓，結果因為境管在桃園機場被攔下，直至前年起訴，移審時獲以二百五十萬元交保。

桃園地院表示，游在三月廿二日下午四時觸發手環拆卸警報，自此便聯絡不上他，翌日上午十時卅分科控中心通知游的手環斷訊、監控手機關機，確定人已逃亡。桃院廿四日沒收保證金，廿五日發布通緝，廿六日依職權告發棄保潛逃罪。

游父表示兒子是台大法律系畢業，對虛擬貨幣很有興趣，他拿的錢是顧問費，存款六百多萬元是他生活與工作積攢而來，檢方指控他經手一億一千四百萬元，但錢在哪裡？

桃園 台灣銀行 桃園地檢署 詐騙 律師

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