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彰化菜販毒駕撞死老婦 肇逃被逮

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化報導

<a href='/search/tagging/2/彰化縣' rel='彰化縣' data-rel='/2/249352' class='tag'><strong>彰化縣</strong></a>鹿港鎮七十五歲施姓老婦人，前天騎機車買菜回家途中，遭涉嫌毒駕的陳姓菜販追撞，彈飛倒地後被輾過，送醫不治。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮七十五歲施姓老婦人，前天騎機車買菜回家途中，遭涉嫌毒駕的陳姓菜販追撞，彈飛倒地後被輾過，送醫不治。圖／民眾提供

彰化縣六十歲陳姓菜販前天駕車違規紅燈右轉，為甩掉警車，涉嫌撞死騎機車的七十五歲施姓老婦人，警方五小時後，將肇逃的陳男逮獲，檢出有毒品反應，昨依殺人、公共危險等罪嫌移送法辦，檢方昨晚聲押。這是彰化縣半年內第三件毒駕肇逃案件，並奪走兩條人命。  

鹿港警分局表示，肇事的陳姓男子是名菜販，前天上午十一時許，到鹿港早市賣完青蔥，駕駛小貨行經鹿港鎮中山路、博愛路口時違規紅燈右轉，陳男為逃避鳴笛尾隨的警車，在泉州街中線高速衝撞騎機車的施姓老婦後，仍加快速度駛離現場，老婦因傷重送醫不治。

警方依肇事小貨車車號，以車追人，到陳男的鹿港友人住處逮人，他沒有抗拒，坦承撞到老婦人。警方為他實施初步篩檢，發現有毒品反應，但仍須進一步做尿液及抽血檢測，才能確認。

老婦的家人悲痛表示，前天農曆十六日，她騎機車到早市買菜，準備回來拜拜，沒想到遭遇死劫。家屬並質疑員警在事發當下，未立即追緝肇逃車輛，導致嫌犯長達五小時才落網，鹿港警方強調：「員警發現車輛撞人後，絕對是以救人為優先。」

這是彰化縣半年內第三件毒駕肇事逃逸案件。其中一件是今年二月，洪姓男子疑似吸食安非他命後，半小時內駕車接連在三處地點肇事逃逸，最後在員林分局萬年派出派出所前起火燃燒。

另一件是去年十一月間，有毒品前科的陳姓男子，在員林市路口追撞三輛停等紅燈的機車，造成一名女志工死亡、二人受傷，他肇逃後棄車，被警方逮捕時，車內查獲安非他命等毒品，此案引起社會譁然，警政署下令各警察機關採取「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，即時防制酒駕。  

警方強調，毒品會影響駕駛人的判斷力與反應能力，容易導致嚴重交通事故，刑責很重，民眾切勿以身試法。

警車 毒品 彰化縣

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