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從越南運大麻企圖走私來台！海巡彭佳嶼海域登檢查扣 檢起訴7陸男

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

中國大陸陳姓貨船船長和6名船員，開船前往越南外海涉嫌接駁毒品大麻後，前往彭佳嶼西北方海域要交買家時，見我方海巡艇後蛇行拒檢。海巡人員登船後發現大麻本案毒品，帶回調查。檢方偵查後，依違反走私、毒品條例起訴7人。

檢方今天指出，陳男等7名中國籍男子，去年7、8月間共謀，運送第2級毒品大麻給台灣買家，依照計畫，陳男可獲得人民幣1萬3000元報酬，其餘6名各可分到人民幣4至5000元報酬。

陳男等7人在去年10月底、11月初付諸行動，由陳男擔任船長，其餘6人為船員，共同搭乘「SHUN TAN」號貨船從中國福建省福州市平潭縣某港口出發，行駛到越南外海，從不詳船舶接收以白色布袋裝盛的大麻後，隨即轉向朝台灣西北方公海約定的面交點，準備把大麻交給出面接收的船隻。

海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲跨國情資，得知有船舶將在北部海域走私毒品，報請基隆地檢署檢察官周靖婷指揮偵辦。海巡人員去年12月2日在彭佳嶼西北方64浬海域，發覺「SHUN TAN」貨船，自動識別系統（AIS）碼顯示船籍是中華民國，但船尾懸掛馬來西亞國旗，不符船舶法規定。

海巡艇多次廣播命貨輪停航接受檢查，但陳男反而蛇行拒檢，逃逸過程中兩船還發生碰撞。海巡署決定以特勤隊攻堅，施以震撼彈等低致命性彈藥，再強靠登檢。

海巡人員在貨船上看到任意堆放的麻布袋，旁邊散落數包真空透明包裝，上面打印「DOPE」字樣，疑似乾燥大麻花貨品。海巡人員以試劑查驗，呈現大麻陽性反應，立刻以現行犯逮捕陳男等7人，並將人船押回偵辦，清點船上共有19大袋乾燥大麻花，總重約333公斤，市價約6.67億元。

海巡人員製作筆錄後，將全案依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。檢察官訊問後，認定7人共同涉犯毒品危害防制條例運輸第2級毒品罪嫌、懲治走私條例私運管制物品進口未遂罪嫌重大，向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准，全案昨天偵查終結，起訴7人。

中國大陸陳姓貨船船長和6名船員，涉嫌載運毒品大麻企圖走私來台。海巡艇在彭佳嶼海域登檢後帶回調查。檢方偵查後，依違反走私、毒品條例起訴7人。聯合報系資料照
中國大陸陳姓貨船船長和6名船員，涉嫌載運毒品大麻企圖走私來台。海巡艇在彭佳嶼海域登檢後帶回調查。檢方偵查後，依違反走私、毒品條例起訴7人。聯合報系資料照

大陸 海巡署 人民幣

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