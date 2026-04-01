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談判破裂開槍見對方中彈倒地抬上車就離去 檢起訴殺人同夥犯遺棄罪
基隆市盧男約有夙怨的鄭男見面，找林男同行。盧單獨進鄭的車內談判破裂後亮槍，鄭下車想逃時被射中右胸倒地。盧和林合力把鄭抬上鄭車後，兩人同車逃離現場。檢方偵結，起訴盧男涉犯殺人罪、林男涉犯遺棄罪。
盧男（34歲）和鄭男（35歲）都有幫派背景，兩人原本有交情，後來因為發生糾紛，未能談和，導致幾乎反目成仇。去年12月間，兩人又因故爭執。
盧男疑不滿鄭男曾放話要對他開槍，去年12月14日約鄭男見面談判。鄭的家人說，約定和盧見面當天中午，鄭說要出去「處理事情」，結果到了當晚，竟然聯絡不上鄭男，擔心發生不測，報警協尋。
警方去年12月15日凌晨在大武崙工業區武訓街找到鄭男的車，發現鄭男躺在後座。通報消防人員前來救援時，發現鄭已明顯死亡，未送醫。
警方封鎖現場採證，並調閱相關道路監視器及通聯資料，鎖定盧男和林男涉案。去年12月15日上午8時許在成功一路巷內埋伏，見盧男現身將他逮捕，再帶回盧男住處查扣涉案手槍。林男同日落網。
檢警調查，盧男去年12月14日開車載林男同行，要與鄭男談判。到場後盧男下車，林留在車內。盧男坐進鄭車的副駕駛座，與鄭男交談時又起爭執。
盧拿出改造手槍，在車內開了一槍。鄭男急開車門下車，盧男又朝鄭男開了1槍，擊中右胸。鄭男中槍後倒在轎車旁，盧男聯絡林男到現場，合力把鄭男推進保時捷的後座，再由盧男開鄭男的車走了100多公尺，停在武訓街旁後下車，坐上跟在後方，林男駕駛的車離去。
檢方偵查後，認定鄭男涉犯殺人罪，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。林男辯稱，盧男下車去跟鄭男談判時，他一直待在車內，不知道案發時的狀況，事後有協助把鄭男搬上車，檢方依遺棄罪嫌起訴林男。
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