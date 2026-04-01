醫院副院長涉性騷 游淑慧曝自身經歷曾被提醒1事...險遭鹹豬手

近期接連發生北市萬華有女性里長傳基層拜訪被地方人士騷擾；苗栗重光醫院副院長也遭爆猥褻員工。國民黨北市議員游淑慧今也在臉書透露，當年她選大同、士林立委時，有所謂地方有力人士語氣輕佻說：「女生選舉就是要『ㄋㄞ（台語意似撒嬌）』一點啦，並稱『主動』抱下去就有票。」

游回憶，當時拜會結束時，對方提出要合照，「合照時手就不安分地想搭上我的肩膀。」游說，她當下直接退開一步，帶著『壞壞的笑容』、冷冷提醒對方『現在 MeToo 議題這麼熱，您最好言行小心一點』。」對方這才尷尬停住。

游淑慧嘆，作為職場女性，看到層出不窮的職場性騷擾，心中有怒意也有寒意。權勢陰影下的恐懼，究竟何時能終結？​2023年台灣由MeToo浪潮推動了「性平三法」修法，以為嚴法可以讓這些色心狼爪退縮，「遺憾的是，權勢騷擾還是無處不在。」

游淑慧說，當時的那一刻她知道，不管我們是誰，都可能遇到，連她外在形象恰北北，都有人敢撚虎鬚！她還有自保的能力與拒絕的勇氣，但更多在權勢下的弱勢者沒有也不敢。

「​為了保住工作、怕被貼標籤，只能一次次忍耐、一次次不甘，深夜裡反胃忍耐，生活中躲避害怕。」游淑慧說，法律只是底線，真正該被制約的是「權力的傲慢」。除了法律之外，申訴制度友善，和周遭同仁友人的互助支援也是關鍵。​不要因為對方的職稱或權力，而懷疑或忍耐自己的感受，尤其「​我們的身體不屬於職務，遇到騷擾，不是忍耐或避開就能解決。」