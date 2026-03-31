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雲林西螺槍擊案1傷 警方逮捕4人送辦

中央社／ 雲林縣31日電

雲林縣西螺鎮21日發生槍擊案，1人受傷；警方循線追查，陸續逮捕黃姓男子等4人，並查扣槍枝和子彈，全案依法送辦，檢方以黃男有逃亡之虞向法院聲押獲准，其餘3人諭知交保候傳。

雲林縣西螺警分局今天發布新聞稿指出，21日凌晨接獲民眾報案指稱西螺鎮某處發生槍擊案，有1人受傷。

警方成立專案小組全力查緝，36歲黃姓主嫌與被害者在網路互嗆，21日相約碰面談判，過程中一言不合，黃嫌拿出槍枝射傷被害者，隨即與同行的3名友人逃逸。

專案小組經分析研判黃姓男子及共犯作案手法及逃逸路線，沿路調閱路口及民宅監視器分析比對，當天在西螺及彰化地區分別逮捕41歲曾姓、35歲程姓及40歲黃姓等3名共犯，另情資顯示主嫌黃姓男子可能躲藏在北部。

專案小組25日循線得知黃姓主嫌躲藏在新北市三重地區某飯店，經查認情資正確後，立即由專案小組北上埋伏，確認黃嫌剛入住該飯店且機不可失，立即執行部署攻堅逮捕黃嫌。

專案小組隨後將黃嫌帶回西螺地區住家查扣作案手槍1支、子彈2顆，全案以槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌移送雲林地檢署。

檢方複訊後，認為黃嫌有逃亡之虞向法院聲押獲准，其餘3人諭知新台幣5萬元到10萬元不等金額交保候傳。

槍擊 雲林 槍枝

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