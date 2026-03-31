高雄分屍魔張介宗生日首出庭！面對檢察官仍嘴硬不屈服 宣判時間曝

高雄老翁張介宗前年11月自去年2月連續殺害3名婦人，將3人支解分屍後棄屍前鎮運河，今高雄地院召開準備庭，正好為張介宗74歲生日，張於庭中再度脫口「檢察官說的不是事實」，法官則稱「這些你都說過」，庭上針對未來審理程序如何進行討論，最後定於5月25日選任國民法官，6月1日到4日審理，6月4日下午4點宣判。

張被逮迄今仍否認犯罪，強調無殺人動機，今下午到庭時，張仍不承認犯行，辯方另主張張被控竊盜死者一卡通部分，應屬侵占，不構成竊盜，準備庭中檢方及張介宗委任律師針對前面8次協商結果再做確認，預計於審理期間傳法醫、警察及醫師到庭作證。

開庭期間法官問張介宗對犯行看法，張則脫口「檢察官說的都不是事實」，法官則冷回「這些你在協商都說過了」，張仍否認犯行，理由一致，出庭時態度與檢警偵辦時一樣冷靜。

法官最後訂5月25日選任國民法官，並於當天中午宣誓，6月1日至5日行審理程序，其中6月4日、5日評議，訂於6月5日下午4時許宣判。

張介宗自前年11月起至去年2月間，接連殺害張黃姓兄嫂、張姓婦人、趙林姓婦人，並將屍塊肢解後拋屍前鎮運河五號船渠一帶，警方陸續打撈屍塊，確認3人遇害。

全案移審法院後，張介宗續押迄今，高雄地院將採國民法庭審理，其中遇害的3名婦人兒女，在審理前聲請訴訟參與，法官審酌檢方、張介宗都未反對，考量參與訴訟有助被害人參與審判，准許家屬參與，未來遇害婦人家屬將可在法庭上與張介宗正面對決。

高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡。圖／讀者提供