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影／毒犯「職人咖啡」當暱稱…點餐外送一條龍 警逮5人扣200萬毒品

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子成立販毒集團，提供「一條龍」服務，除在Telegram社群軟體成立「專業職人咖啡」等暱稱的群組，還以「包起來」、「餐飲」為帳號名，隱匿販毒不法，更提供外送到府的宅配服務，台中市刑大去年溯源毒品案，查獲涉案李男等5人，扣得市價200萬元毒咖啡包等毒品，另查獲一把手槍、子彈多發，檢方聲押李男獲准，檢方已陸續起訴。

台中市刑大七隊在去年7月偵辦一起毒品案時溯源，發現李姓男子（47歲）透過Telegram、微信等社群軟體，以「專業職人咖啡」、「職人炭燒咖啡」、「職人咖啡」為名，實際上在群組內提供藥腳點餐毒品，另透過運毒小蜜蜂外送宅配到府，躲避查緝。

市刑大七隊報請台中地檢署檢察官温雅惠指揮，與第五警分局、新北市新莊警分局共辦，去年10月間收網，配合台中市警局特勤中隊攻堅，在汽車旅館等地點，查獲李男、張姓倉管、吳男及擔任小蜜蜂的江男等5人。

另外扣得200餘顆依托咪酯煙彈、K他命1公斤多、哈密瓜錠186顆、毒品咖啡包456包，市價超過200萬。

現場另有大量空煙彈倉、封口機、分裝袋、捲菸機、粉碎機、玻璃量杯、漏斗、攪拌器等工具、現金50萬8100元等證物，毒品倉儲內還查扣改造手槍1把、子彈10發。

全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，李男因涉案情節重大，經法院裁定收押禁見，其餘涉案人獲5萬元至10萬元交保，檢方近日陸續偵結起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市刑大七隊破獲李姓男子的毒品集團，在汽車旅館等地查獲涉案5人，扣得市價約200萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大七隊破獲李姓男子的毒品集團，在汽車旅館等地查獲涉案5人，扣得市價約200萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大七隊破獲李姓男子的毒品集團，在汽車旅館等地查獲涉案5人，扣得市價約200萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大七隊破獲李姓男子的毒品集團，在汽車旅館等地查獲涉案5人，扣得市價約200萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大七隊破獲李姓男子的毒品集團，在汽車旅館等地查獲涉案5人，扣得市價約200萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大七隊破獲李姓男子的毒品集團，在汽車旅館等地查獲涉案5人，扣得市價約200萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大七隊破獲李姓男子的毒品集團，在汽車旅館等地查獲涉案5人，同案共犯當運毒小蜜蜂，以知名外送品牌運送袋當掩護。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大七隊破獲李姓男子的毒品集團，在汽車旅館等地查獲涉案5人，同案共犯當運毒小蜜蜂，以知名外送品牌運送袋當掩護。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大七隊破獲李姓男子的毒品集團，在汽車旅館等地查獲涉案5人，同案共犯當運毒小蜜蜂，以知名外送品牌運送袋當掩護。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大七隊破獲李姓男子的毒品集團，在汽車旅館等地查獲涉案5人，同案共犯當運毒小蜜蜂，以知名外送品牌運送袋當掩護。記者陳宏睿／翻攝

汽車旅館 毒品 咖啡

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