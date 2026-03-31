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影／別墅淪毒窟！刑事局破大型毒品分裝場 扣近萬支毒菸、千包毒咖啡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣林姓男子與毒品集團合作，負責毒品分裝工作，以分裝每包15元的價格收費，林男還以每月3萬元價格，租賃社區型別墅，因人車分道，出入有管制，以躲避查緝，加上分裝毒品沒有異味，也不容易引起鄰居懷疑，刑事局中打與苗栗、台中警方在去年底搜索，帶回林男與近萬支彩虹菸、破2000包毒咖啡包等贓證物，市價破600萬元，林遭檢方聲押獲准，近日依毒品罪起訴。

刑事局中打六隊在去年9月間接獲毒品線索，報請苗栗地檢署呂股檢察官指揮後，與苗栗縣刑大、頭份警分局、台中市刑大等單位共辦，經數周的縝密蒐證、跟監，發現林姓男子（35歲）擔任販毒集團毒品分裝的工作，還刻意租賃頭份市的一處高檔別墅，躲避查緝。

檢警調查，林男以每月3萬元的租金，在去年租賃一間市價2000萬元的社區型別墅，企圖利用高級住宅區門禁森嚴、住戶單純的特性作為掩護，將別墅內部改造成極具規模的毒品製造與分裝場所，該社區人車分道，加上僅有林男一人出入，分裝毒品也沒有異味，不容易遭到鄰居懷疑。

專案小組在10月25日持搜索票突襲該棟別墅，當場將林男查緝到案，警方在屋內搜出托咪酯煙油3瓶（重1973公克）、彩虹菸8082支、毒咖啡包2652包、卡西酮2包（重598公克）及分裝工具，毒品市價初估破600萬元。

檢警調查，林男以分裝毒品每包15元的代價收費，初估不法獲利達20萬元，全案警詢後依毒品罪，移送苗栗地檢署偵辦，檢方訊後以犯罪嫌疑重大、有共犯在逃，向法院聲押獲准，近日偵結起訴。

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苗栗縣林姓男子涉嫌在社區型別墅分裝毒品，刑事局等單位去年攻堅收網，查扣市價破600萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子涉嫌在社區型別墅分裝毒品，刑事局等單位去年攻堅收網，查扣市價破600萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

苗栗縣林姓男子涉嫌在社區型別墅分裝毒品，刑事局等單位去年攻堅收網，查扣市價破600萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子涉嫌在社區型別墅分裝毒品，刑事局等單位去年攻堅收網，查扣市價破600萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

苗栗縣林姓男子涉嫌在社區型別墅分裝毒品，檢警查扣毒品市價破600萬元。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子涉嫌在社區型別墅分裝毒品，檢警查扣毒品市價破600萬元。記者陳宏睿／翻攝

苗栗縣林姓男子涉嫌在社區型別墅分裝毒品，刑事局等單位去年攻堅收網，查扣市價破600萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子涉嫌在社區型別墅分裝毒品，刑事局等單位去年攻堅收網，查扣市價破600萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

毒品 市價 刑事局

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