聽新聞
0:00 / 0:00

陳重文疑施壓動物園 自創標案圖利

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北市議員陳重文因台智光弊案被判刑八年半，沒想到又爆出施壓台北市立動物園「自創標案」，藉故辦理野生動物排遺委外處理案，編列五十萬元經費，台北地檢署昨天傳喚陳重文出庭，訊後依圖利罪廿萬交元保。

陳重文表示，此案是舊案延伸，沒想到檢廉約談是在國民黨北市議員初選登記作業最後一天，他於三月廿五日在廉政署說明後，趕往黨部登記初選。

據悉，陳重文當天因「身體不適」向檢方請假，直到昨天才赴北檢複訊，交代案件來龍去脈，他交保後向媒體表示，「會努力爭取清白。」

陳重文與台智光董座李慶煌熟識，他被控設立立錡雲端公司，利用議員職權施壓台北市社會局，向立錡公司採購監視器設備，不法獲利三百萬餘元，一審被依貪汙等罪判處八年六月徒刑，褫奪公權六年，得易科罰金部分判刑六月。

案件上訴二審，陳重文被延長限制出境出海、施以科技監控至九月三十日。陳重文、李慶煌在北市警局監視系統案中，還涉及貪汙、財產來源不明等罪，檢方另案偵辦中。

北檢追查，陳重文在二○二一年、二○二二年間，涉以議員身分質詢台北市立動物園動物排遺案，質疑園方不該自行將動物排遺做成堆肥，應委外處理，施壓園方編列預算，規畫「野生動物排遺等有機廢棄物再利用試驗計畫」，總經費五十萬元。

此案最後由處理環保堆肥、廚餘等業務的立展農業科技公司得標，檢方調查認為，陳重文就是公司實際負責人，涉及圖利等罪。

陳重文另與父親陳思宗，因父親為當選北投區農會理事長，前年底涉贈送威士忌禮盒給具投票權的理事，盼尋求支持，士林地院今年三月依違反農會法各處兩人五月徒刑，可易科罰金。

台北市立動物園 廉政署 陳重文 標案

延伸閱讀

陳重文疑「自創標案」施壓動物園排遺案 涉貪汙圖利20萬元交保

證詞關鍵 彭振聲、邵琇珮認罪獲緩刑

一審重判17年 柯文哲：我絕對不會投降

整理包／一審被判17年！柯文哲京華城案爭議、指控罪名是什麼？重點QA一次看懂

相關新聞

北捷中山站傳持刀案 婦見警持棍傻回：只是切水果

台北捷運中山站今午5時許有民眾發現一名婦人持水果刀進出廁所，報警處理，員警介入發現該名婦人是長期出沒捷運站周遭的街友，案發時在廁所外切水果吃，進入廁所清洗刀具時驚嚇到路人，警方後續將其帶返警所並依社會秩序維護法裁罰。

影／掌摑中職工讀生 房仲男臉書道歉未現身

台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨晚迎來啟用後首場中華職棒例行賽，賴清德總統親臨觀賽；不過場邊發生蔣姓男子掌摑蔡姓工讀生事件，引爆網友公憤，幸福家不動產今下午2時將舉行說明會，總經理李應吉率領副總經理及法務主任起身三度向工讀生鞠躬致歉。

設點滲透 胡潤知名陸企 違法在台挖角

近年ＡＩ浪潮席捲全球，台灣ＩＣ產業面臨核心人才遭陸企鎖定挖角困境，為防制陸企違法在台挖角及從事業務活動，調查局動員全省外勤處站同步偵辦十一家中資在台據點，其中不乏知名企業，包括在上海證交所掛牌上市、市占率居全球首位的「華勤技術公司」，以及市值屬於胡潤五○○強的聖邦微電子公司。

司院致歉 女子法院打律師 法警未當場逮人

林姓女子日前在台中地方法院掌摑台中律師公會理事長吳中和，法警卻未依現行犯逮捕，引發爭議；司法院秘書長高金枝昨於立法院備詢坦承疏失，並致歉表示將深自檢討、建立法庭內外指引、擬修法院組織法。

陳重文疑施壓動物園 自創標案圖利

台北市議員陳重文因台智光弊案被判刑八年半，沒想到又爆出施壓台北市立動物園「自創標案」，藉故辦理野生動物排遺委外處理案，編列五十萬元經費，台北地檢署昨天傳喚陳重文出庭，訊後依圖利罪廿萬交元保。

調查局偵辦中企來台挖角高科技人才 驚見「胡潤中國500強」企業

近年AI浪潮席捲全球，各國莫不傾力強化相關數位基礎，為防制中企違法在台挖角及從事業務活動，調查局3月16至26日同步偵辦11家中企在台非法挖角案，包括在上海證券交易所掛牌上市、市佔率居全球首位的「中企華勤技術公司」，涉透過日籍人士假藉僑外資身分，來台從事人才挖角，該公司2021年遭偵辦後，又另起爐灶非法從事業務活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。