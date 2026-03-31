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司院致歉 女子法院打律師 法警未當場逮人

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

<a href='/search/tagging/2/司法院' rel='司法院' data-rel='/2/117192' class='tag'><strong>司法院</strong></a>秘書長高金枝昨天前往司法及法制委員會進行專題報告，針對台中女子掌摑<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>公會理事長未逮捕案，她坦承法院疏失，並致歉表示將深自檢討。記者蘇健忠／攝影
司法院秘書長高金枝昨天前往司法及法制委員會進行專題報告，針對台中女子掌摑律師公會理事長未逮捕案，她坦承法院疏失，並致歉表示將深自檢討。記者蘇健忠／攝影

林姓女子日前在台中地方法院掌摑台中律師公會理事長吳中和，法警卻未依現行犯逮捕，引發爭議；司法院秘書長高金枝昨於立法院備詢坦承疏失，並致歉表示將深自檢討、建立法庭內外指引、擬修法院組織法。

高金枝赴司法及法制委員會就「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專題報告並備詢，藍綠立委皆針對台中地院暴力事件提出質疑，認為法警缺少法源保障，沒有ＳＯＰ遵循，有執法遲疑、警力不足問題。

立委張雅琳指出，林女去年甫在法院鬧事揚言傷害律師，但三月十七日法院卻沒有預防措施，認為風險評估失靈。立委陳昭姿也認為，法警本來就有逮捕權利，但司法院及台中地院卻忘了有此解釋。

立委翁曉玲問及法警受訓只有四個月，專業及實務訓練是否足夠？同黨立委許宇甄也認為，當時現場有五名法警應對一名女子，並非人力不足，是教育訓練不足。

對此，高金枝致歉表示會深自檢討，法院事前已得知訊息，卻未做該有的措施，法警依內規即有逮捕的權力，但受外界質疑的關係，也造成法警對自身職權有疑慮。

她說，法警在現場擔心強制作為會造成更大的騷動，才未即時逮捕，如此心態影響執勤判斷，未達成現行犯任何人皆可逮捕的法治觀念，未來會加強法警訓練。

高金枝指出，目前部分法源確實存在灰色地帶，例如入門安檢、法庭內制止行為，若審判長未指示，法警難以介入，未來將檢討落實相關機制，建立法庭內外不同兩套指引，讓法警面對突發狀況，能有遵循的規定，並擬修法院組織法。

另外，針對少年事件處理法過度保護加害人、塗銷前科的規定過於寬鬆的爭議，司法院也表示目前已著手調整，包括規畫分級制度，塗銷年限分一年、三年、五年、七年等不同，並依再犯風險來分級，以符比例原則。

司法院 律師 傷害罪

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