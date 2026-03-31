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設點滲透 胡潤知名陸企 違法在台挖角

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

<a href='/search/tagging/2/調查局' rel='調查局' data-rel='/2/124259' class='tag'><strong>調查局</strong></a>全省外勤處站聯合偵辦中企違法來台設立據點，挖角高科技人才及從事業務活動案，其中不乏胡潤中國五○○強或上市企業。圖／調查局提供
調查局全省外勤處站聯合偵辦中企違法來台設立據點，挖角高科技人才及從事業務活動案，其中不乏胡潤中國五○○強或上市企業。圖／調查局提供

近年ＡＩ浪潮席捲全球，台灣ＩＣ產業面臨核心人才遭陸企鎖定挖角困境，為防制陸企違法在台挖角及從事業務活動，調查局動員全省外勤處站同步偵辦十一家中資在台據點，其中不乏知名企業，包括在上海證交所掛牌上市、市占率居全球首位的「華勤技術公司」，以及市值屬於胡潤五○○強的聖邦微電子公司。

調查局指出，陸企多透過「假台資或假僑外資、真陸資來台設點」、「未經核准私設據點」方式掩飾身分，以致ＩＣ產業近來面臨核心人才遭鎖定挖角困境。

江蘇宏微科技公司未獲經濟部投審司許可，在台設立耀迅公司，從事大陸電子零件進出口生意，時間長達十六年，台北市調查處搜索約談負責人鄭惠月到案，北檢訊後依違反兩岸人民關係條例諭令鄭女五十萬交保。

在深圳證交所掛牌上市，行動充電領域居全球第二的安克創新科技公司，為避免設立公司被抓包，透過國人在台私設「辦事處」，招募人力非法從事業務活動，台北市處搜索約談負責人王友辛，檢方訊後諭令廿萬交保。

華勤技術公主營智慧型消費電子產品ＯＤＭ，在上海證交所掛牌上市，二○二四年中國電子資訊企業排名廿，市占率居全球首位，該公司曾透過日籍人士假藉僑外資身分，來台從事人才挖角，二○二一年遭偵辦。

調查局發現，華勤技術公司近年另起爐灶，在台設立「時珍公司」，非法從事業務活動，上周搜索約談負責人王頂宇到案，檢方訊後命其十萬交保。

聖邦微電子公司主營研發和銷售模擬晶片設計，在深圳證交所掛牌上市，依市值屬「二○二五胡潤中國五○○強」企業，該公司未經許可，透過國人在台設立公司，挖角我ＩＣ設計人才。

企揚傑電子科技主營功率半導體製造，多項產品市占率位居全球首位，該公司透過收購英屬維京群島公司，間接持有台灣公司股權，未經許可在台招募半導體工程師。

此外，合肥芯碁微電子裝備公司，主營直寫式光刻設備研發、製造，應用於印刷電路板及積體電路等領域，是屬於國家高新技術企業，該公司在台私設據點，非法從事人才挖角，一併遭檢調偵辦；芯碁微在台無公司，主管會幫員工加入職業公會，投保勞健保，藉此累積年資。

調查局三月十六至廿六日展開為期十天的專案行動，總計搜索四十九處、約談九十人到案，涉案陸企還包括東莞巨臣電子科技、北高智電子公司、得一微電子公司、阿丘科技公司、思瑞浦微電子科技公司。

印刷電路板 調查局 陸企 半導體 徵才

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