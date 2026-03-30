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調查局偵辦中企來台挖角高科技人才 驚見「胡潤中國500強」企業
近年AI浪潮席捲全球，各國莫不傾力強化相關數位基礎，為防制中企違法在台挖角及從事業務活動，調查局3月16至26日同步偵辦11家中企在台非法挖角案，包括在上海證券交易所掛牌上市、市佔率居全球首位的「中企華勤技術公司」，涉透過日籍人士假藉僑外資身分，來台從事人才挖角，該公司2021年遭偵辦後，又另起爐灶非法從事業務活動。
此次偵辦案件中，包括在大陸深圳證券交易所掛牌上市，行動充電領域居全球第二的安克創新科技公司，透過國人在台私設據點，招募人力非法從事業務活動。
合肥芯碁微電子裝備股份公司，主營直寫式光刻設備研發、製造，應用於印刷電路板及積體電路等領域，在上海證券交易所上市，屬國家高新技術企業。該公司以在台私設據點方式非法從事業務活動及人才挖角。
企揚傑電子科技公司主營功率半導體製造，在大陸深圳證券交易所掛牌上市，多項產品市佔率位居全球首位。該公司透過收購英屬維京群島公司間接持有台灣公司股權，未經我國政府許可即在台進招募半導體工程師、非法從事業務活動。
聖邦微電子公司主營研發和銷售模擬晶片設計，在大陸深圳證券交易所掛牌上市，依市值屬「2025胡潤中國500強」企業。該公司未經許可，透過國人在台設立公司，招募、挖角我IC設計人才。
調查局自3月16至26日同步偵辦11家中企在台非法從事挖角高科技人才案，總計動員逾185人次、搜索49處所、詢問90人到案。
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