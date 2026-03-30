房仲男掌摑工讀生…幸福家不動產賠償全數醫藥費 將勸當事人出面道歉

台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨晚迎來啟用後首場中華職棒例行賽，賴清德總統親臨觀賽；不過場邊發生蔣姓男子掌摑蔡姓工讀生事件，引爆網友公憤，幸福家不動產今下午2時將舉行說明會，並先以聲明稿指出，將全額負擔蔡的醫藥費用與協助後續法律需求。

聲明稿指出，49歲蔣姓男子曾任職單位幸福家不動產已終止與其承攬契約關係，公司對於被害人表達深感遺憾與致上誠摯歉意，相關醫療費用將會全數負責與協助後續事宜，也與受害者家屬保持聯繫處理，並積極勸說蔣姓男子出面道歉說明。

幸福家不動產表示，針對昨日本公司同仁於觀賞賽事期間，與現場工作人員發生衝突，並進而出現傷人之不當行為，已嚴重違背公司一貫秉持企業價值與服務理念，亦非公司所能容許。公司秉持不迴避、不推諉原則，已即刻啟動內部處置機制，並就外界關切事項說明。

第一，關於涉案人員之處置：公司對任何形式暴力行為，均採零容忍態度。涉案人員行為已嚴重違反公司規範及核心價值，故已依規定終止與其合作關係，並列為永久不再錄用對象。未來亦將全面強化員工教育與行為管理，避免類似事件再次發生。

第二，關於人員審核機制：經查，該人員於入職時所提供相關資料，並無異常紀錄。然而，後續個人行為所衍生情形，公司未能即時掌握，顯示內部管理機制仍有精進空間。公司將全面檢討並強化人員審核及管理制度，以提升風險控管能力。

第三，關於受害人之協助：對於本次受害人所受之傷害，公司深表關切。相關醫療費用，將由公司全額負擔；如後續有任何法律或其他協助需求，公司亦將全力配合與支持，期盼傷者早日康復。

最後，幸福家不動產再次重申：對於本次事件，絕不逃避應負責任，因本事件所造成社會紛擾，公司深感歉意。對於媒體及社會大眾關注與指正，公司將虛心檢討，審慎面對，並持續精進內部管理與紀律要求。並誠摯期盼受傷人員早日康復，也期望相關紛爭能儘速平息，讓社會回歸安定。

據了解，當時事發過程是首先有一位中職工作人員看到蔣姓男子在演唱會進行期間，靠在欄杆上，已經影響到其他觀眾權益，因此上前要請他回座位；沒想到蔣火氣甚大，發生口角，20歲蔡姓工讀生上前瞭解，遭到蔣動手掌摑。事發後，蔣被警方帶回轄區第三警分局和順派出所，蔡也前往提告。

據指出，蔡在派出所製作筆錄時持續冰敷左臉、嘴角滲血，並對蔣提出傷害、公然侮辱告訴；蔡的驗傷單上註明「左臉挫傷併頭暈、左口腔黏膜擦傷」，其妹妹在threads發文指出，哥哥耳朵現在是聽得到的，今天如果頭還會痛，家人會帶他去醫院，「謝謝替我哥講話的球迷們，絕對告到底。」

蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

幸福家不動產公司將於今天下午二時舉行說明會。圖／翻攝幸福家不動產臉書

蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade