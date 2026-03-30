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房仲掌摑工讀生！曾加盟虱目魚店 分店被連累收1星負評急更名：沒去亞太棒球場

聯合新聞網／ 綜合報導

中華職棒新球季29日晚間在台南亞太國際棒球場舉行統一獅主場開幕戰，一名蔣姓男子將工讀生掌摑得嘴角流血，事後蔣男背景被起底是任職幸福家不動產的儲備經理，蔣所屬公司已將他開除。不過有網友仍搜出他曾加盟經營一間虱目魚料理，波及連鎖業者遭刷負評，緊急發出聲明切割。

蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade
蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

事實上，蔣男加盟的虱目魚料理連鎖店已於2022年2月14日時發布歇業公告，表示因為請不到長期穩定的員工很困擾，所以忍痛歇業，但亞太國際棒球場這起掌摑事件卻連累到該虱目魚料理餐廳在台南地區的其他間分店。

西港店在Google Maps指出，「我們只有女老闆跟女員工、我們也沒有去棒球場、拜託查清楚再來給一顆星評論、不要抹滅店家努力！謝謝」。新市店也在Google Maps表示，「這不是蔣先生的店請先查明好嗎？」其他網友則留言，「幫補血，被一顆老鼠屎拖累了，請大家不要誤傷，老闆辛苦了，做生意不容易」。

有網友在西港店評論寫下心得說東西真的好吃，「也歡迎老闆娘一起來球場，一起支持在地的統一獅呦」、「掃到颱風尾，列入口袋名單，有經過再去消費」、「蔣XX有沒有入股你們呀？不會打人的店，我們才要支持！」

而西港店也立即在評論區回覆網友強調是獨資，與打人的蔣先生毫無關係，「你直接留言2顆星對我們無辜店家才是傷害，總店也有發佈聲明，麻煩請高抬貴手，不要抹滅掉我們的努力」。

虱目魚料理總店則在臉書粉專po文，「蔣姓加盟主涉及不法行為，經本公司查明，該加盟店已於2022年2月14日結束營業，並終止加盟關係」，並補充，「本公司秉持暴力零容忍，嚴正譴責任何形式之暴力行為」。

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