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挨巴掌球場工讀生傷勢曝 只因勸導勿靠欄杆影響其他觀眾卻被打

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨晚迎來啟用後首場中華職棒例行賽，賴清德總統也親臨觀賽；不過場邊發生蔣姓男子掌摑蔡姓工讀生事件，引爆網友公憤，目前據了解，事件起因是蔣在演唱會進行時，靠在欄杆上，影響到其他觀眾，工作人員才上前勸他回座位。

依據網友huhu_artnhandmade提供的事發過程影片，49歲蔣姓男子先與1名工作人員有爭執，身材較高的蔡姓工讀生（20歲）上前協助，蔣大聲說「好好講」時，蔡也提高音量說「好好講啦」，蔣突然開罵「你細咧哭爸喔」，並一巴掌打中蔡的左臉頰，蔡被打的後退好幾步，蔣還追上咆哮。

據了解，當時第一位中職工作人員是看到蔣在演唱會進行期間，靠在欄杆上，已經影響到其他觀眾權益，因此上前要請他回座位；沒想到蔣火氣甚大，發生口角，20歲蔡姓工讀生上前瞭解，遭到蔣動手掌摑。事發後，蔣被警方帶回轄區第三警分局和順派出所，蔡也前往提告。

據指出，蔡在派出所製作筆錄時持續冰敷左臉、嘴角滲血，並對蔣提出傷害、公然侮辱告訴；蔡的驗傷單上註明「左臉挫傷併頭暈、左口腔黏膜擦傷」，其妹妹在threads發文指出，哥哥耳朵現在是聽得到的，今天如果頭還會痛，家人會帶他去醫院，「謝謝替我哥講話的球迷們，絕對告到底。」

在事件延燒下，網友起底蔣姓男子是幸福家不動產公司儲備經理，其公司今天在臉書粉絲專頁上指出，關於本公司員工之個人行為相關事件，經內部了解後，已於即日起終止與該員工之聘僱關係；幸福家不動產向社會大眾致上最深歉意，將於今天下午二時舉行說明會。

中華職棒聯盟則表示，當時工讀生因走道管制而上前勸導該名民眾返回座位，但該民眾不聽從勸導並動手毆打工讀生。聯盟對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。

蔣也被網友起底是傷害前科慣犯，依據判決書資料，蔣過去已二度騎車與騎士發生行車糾紛後，攔住對方辱罵三字經，第二次更出拳攻擊加辱罵，台南地院分別判處拘役30日及25日；去年蔣送女兒上學途中又發生行車糾紛，竟再揮拳攻擊騎士，法院認定「態度乖張、行為暴戾」，依傷害罪判刑4月。

蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade
蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade
蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade
蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade
蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade
蔣姓男子靠在欄上影響觀眾，卻不滿工作人員引導，還掌摑蔡姓工讀生，已被公司開除。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

行車糾紛 觀眾 中華職棒 工讀生

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