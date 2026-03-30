影／羽球國手目擊掌摑事件「那一下真的很重」 工讀生妹：絕對告到底

台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨晚迎來啟用後首場中華職棒例行賽，賴清德總統也親臨觀賽；不過場邊蔣姓男子疑因離場過程不滿工作人員引導，掌摑蔡姓工讀生，引爆網友公憤，當時甫奪得全英羽球公開賽混雙冠軍的羽球國手葉宏蔚剛好經過，親眼目擊事件。

依據網友huhu_artnhandmade提供的事發過程影片中可見，49歲蔣姓男子先與1名工作人員有爭執，身材較高的蔡姓工讀生（20歲）上前協助，蔣大聲說「好好講」時，蔡也提高音量說「好好講」，蔣便突然開罵「你是哭爸喔」，並一巴掌打中蔡的左臉頰，蔡被打的後退好幾步，蔣還追上咆哮。

有網友發現，影片中出現甫奪得全英羽球公開賽混雙冠軍的羽球國手葉宏蔚，葉當時正好就在事發現場旁邊，目擊整起暴力事件過程；畫面中可見葉的神色顯得相當驚恐，他本人事後也在網友huhu_artnhandmade的threads影片下留言「那一下真的很重」，證實影片中拍到的就是他。

被掌摑的蔡姓工讀生妹妹在threads發文指出，大家好，我哥已經做完筆錄，也去醫院驗完傷，耳朵現在是聽得到的！要回家休息了，今天如果他的頭還會痛的話，家人會帶他去醫院的 大家請放心！「謝謝鼓勵，也謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」

台南市警第三分局副分局長林雲豪說明，昨天晚間7時30分接獲報案，亞太棒球場觀眾席後方發生糾紛案件，警方立即派員到場處理。經了解，49歲蔣姓男子疑因要離場，對現場工作人員引導過程發生不滿情緒，並與職棒球團僱請工讀生蔡姓場管人員（20歲）爆發口角。

據了解，蔣當場情緒失控，以掌摑方式攻擊蔡的左臉頰，被現場許多民眾目擊，旁邊還有小女孩；警方到場後將涉案人帶回和順派出所調查，因蔡要提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌偵辦。中華職棒聯盟則表示，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽。

在事件延燒下，蔣所屬公司幸福家不動產今天在臉書粉絲專頁上指出，關於本公司員工之個人行為相關事件，經內部了解後，已於即日起終止與該員工之聘僱關係。因本公司員工行為不當，引發社會關注與討論，幸福家不動產向社會大眾致上最深歉意，將於今天下午二時舉行說明會。

蔣也被網友起底是傷害前科慣犯，依據判決書資料，蔣過去已二度騎車與騎士發生行車糾紛後，攔住對方辱罵三字經，第二次更出拳攻擊加辱罵，台南地院分別判處拘役30日及25日；去年蔣送女兒上學途中又發生行車糾紛，竟再揮拳攻擊騎士，法院認定「態度乖張、行為暴戾」，依傷害罪判刑4月。

畫面中可見葉宏蔚的神色顯得相當驚恐，他本人事後也在網友huhu_artnhandmade的threads影片下留言「那一下真的很重」。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

畫面中可見葉宏蔚的神色顯得相當驚恐，他本人事後也在網友huhu_artnhandmade的threads影片下留言「那一下真的很重」。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade