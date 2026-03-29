高雄男毒駕誤闖輕軌「卡死」情緒失控…噴12萬繳國庫還被送辦

高雄38歲林姓男子今天凌晨1時50分許闖入輕軌軌道，警方獲報後趕到現場，但林男於現場情緒異常激動，經唾液檢查，發現林男呈現毒品陽性反應，除吞下最高12萬元罰單外，另依公共危險罪、毒品危害防罪條例送辦。

鼓山分局於今日凌晨1時50分許接獲報案，稱馬卡道路與華安街口有車輛受困輕軌軌道，警方獲報後立即趕赴現場，發現林姓男子開車誤入輕軌路廊導致動彈不得，現場無人員受傷，輕軌經高捷人員檢視後無損壞。

林男自稱因路況不熟，不慎將車輛駛入輕軌路廊，但他卻於員警處置過程中情緒失控，為維護現場人員安全，警方立即將其實施保護管束，且對他採驗唾液篩檢毒品反應，初步檢驗呈現陽性反應。

鼓山警分局表示，林男行為已嚴重影響大眾捷運系統通行安全，最高可處12萬元罰鍰，現場除掣單告發並移置保管車輛及吊扣駕照外，全案於訊後依違反毒品危害防制條例及公共危險、過失妨害舟車行駛安全罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林男開車誤闖輕軌，警方查出他毒駕，除開罰單外還依法移送法辦。讀者提供