快訊

清明節將至 赤腳接地氣、打碎雞蛋丟墳頭...7大民俗秘訣可開運

MLB／道奇日籍三本柱扛守護者3連戰 連3場日本投手先發寫史上首例

Gmail帳號冷知識！用「點號、加號」都是同一組Mail 刷票、遊戲分身必學

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男毒駕誤闖輕軌「卡死」情緒失控…噴12萬繳國庫還被送辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄38歲林姓男子今天凌晨1時50分許闖入輕軌軌道，警方獲報後趕到現場，但林男於現場情緒異常激動，經唾液檢查，發現林男呈現毒品陽性反應，除吞下最高12萬元罰單外，另依公共危險罪、毒品危害防罪條例送辦。

鼓山分局於今日凌晨1時50分許接獲報案，稱馬卡道路與華安街口有車輛受困輕軌軌道，警方獲報後立即趕赴現場，發現林姓男子開車誤入輕軌路廊導致動彈不得，現場無人員受傷，輕軌經高捷人員檢視後無損壞。

林男自稱因路況不熟，不慎將車輛駛入輕軌路廊，但他卻於員警處置過程中情緒失控，為維護現場人員安全，警方立即將其實施保護管束，且對他採驗唾液篩檢毒品反應，初步檢驗呈現陽性反應。

鼓山警分局表示，林男行為已嚴重影響大眾捷運系統通行安全，最高可處12萬元罰鍰，現場除掣單告發並移置保管車輛及吊扣駕照外，全案於訊後依違反毒品危害防制條例及公共危險、過失妨害舟車行駛安全罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林男開車誤闖輕軌，警方查出他毒駕，除開罰單外還依法移送法辦。讀者提供
林男開車誤闖輕軌，警方查出他毒駕，除開罰單外還依法移送法辦。讀者提供

林男開車誤闖輕軌，警方查出他毒駕，除開罰單外還依法移送法辦。讀者提供
林男開車誤闖輕軌，警方查出他毒駕，除開罰單外還依法移送法辦。讀者提供

輕軌 情緒 高雄

延伸閱讀

影／曳引車漏油釀連環摔 桃園龜山3騎士1行人受傷險象環生

高雄男連偷魚塭電纜 公墓旁焚燒贓物遭壓制

影／國道五楊高架遊覽車火燒車 25人全員逃出、駕駛乘客3傷

台美聯手破獲跨國運毒1.3噸 台籍主嫌重判10年

相關新聞

台中情殺血腥照瘋傳 家屬悲憤二次傷害

陳姓男子要求前女友、巴姓職能治療師復合遭拒，前天拿兩把刀刺死對方，台中地檢署昨依殺人罪向台中地院聲請羈押禁見獲准。

遇恐怖情人 精神科醫師建議找親友團當參謀

台中市本月接連發生三起情殺命案，台中市長盧秀燕昨呼籲，談感情要理性，重視性平，好好的談，要有高度情商。精神科醫師建議，談戀愛別「戀愛腦」上身，面對分手，要找親友團當參謀。

高雄男毒駕誤闖輕軌「卡死」情緒失控…噴12萬繳國庫還被送辦

高雄38歲林姓男子今天凌晨1時50分許闖入輕軌軌道，警方獲報後趕到現場，但林男於現場情緒異常激動，經唾液檢查，發現林男呈現毒品陽性反應，除吞下最高12萬元罰單外，另依公共危險罪、毒品危害防罪條例送辦。

台中恐怖情人拿雙刀猛砍、當街刺死前女友 法院收押

台中市西區忠明路、華美西街27傍晚5點多驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向擔任某醫院職能治療師的巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍巴、狠刺她脖子斃命；台中地檢署28日相驗遺體，複訊後認為陳男涉犯殺人罪嫌，將他聲押禁見，台中地院晚間裁准。

學者：減少血腥內容流傳 主要靠網路社群自律

台中情殺案發生在白天，網友拍攝後上傳網路，有人稱握有「特寫照」，引發死者家屬不滿。

台中恐怖情殺案…金融男狠朝前女友脖子插刀奪命 遭檢方聲押禁見

台中市西區忠明路、華美西街昨傍晚5點多驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向擔任某醫院職能治療師的巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍巴、狠刺她脖子斃命；台中地檢署今相驗遺體，複訊後認為陳男涉犯殺人罪嫌，重罪伴隨逃亡之虞，傍晚將他向法院聲請羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。