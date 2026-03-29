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遇恐怖情人 精神科醫師建議找親友團當參謀

聯合報／ 記者趙容萱簡慧珍／台中報導

台中市本月接連發生三起情殺命案，台中市長盧秀燕昨呼籲，談感情要理性，重視性平，好好的談，要有高度情商。精神科醫師建議，談戀愛別「戀愛腦」上身，面對分手，要找親友團當參謀。

中市西區前天有女子遭前男友當街刺頸，場面驚悚；豐原有情侶分手談判，男持鐮刀朝女方割喉，女友送醫不治；另有情侶陳屍市區出租套房浴室內，男方曾於凌晨出門買水果刀，檢警研判為情殺。

精神科醫師游文治以多年團體治療經驗分析，現在年輕人談戀愛，容易「戀愛腦」上身，把愛情當生活全部，與親友、社會斷連，一旦感情觸礁，沒有諮詢對象，容易鑽牛角尖，甚至有極端念頭；戀愛時仍需維持社交圈，遇挫折可找「親友團」討論，以藉此化解危機。

台中維新醫院院長、精神科醫師許景琦說，年輕人租屋在外，與家庭、親友分開，易陷入孤立無援境地；面對恐怖情人騷擾，雖有「跟蹤騷擾防制法」可自保，但多礙於情面未提出；要談論分手時，建議尋求親友等人際支持網絡協助，確定對方情緒穩定、在安全無虞環境下再說。

大葉大學觀光休閒學系助理教授施建彬說，現代人常透過網路交友「交淺言深」，還看不清對方就進入親密關係，一旦發現對方疑似恐怖情人，需要長時間緩解對方情緒，再逐漸退出，此時家庭、社會支持很重要，必要時應尋求公權力保護。

施建彬建議，若是發現對方占有欲、控制欲強，有暴力傾向，千萬別低估危險性，也不要怕「看錯人」而丟臉、隱忍，甚至自我腦補「他太愛我才這樣」，及早求助家人和朋友；一旦決定分手就分手，且避免落單以防對方攻擊。

年輕人 親密關係 分手

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