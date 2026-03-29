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學者：減少血腥內容流傳 主要靠網路社群自律

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

台中情殺案發生在白天，網友拍攝後上傳網路，有人稱握有「特寫照」，引發死者家屬不滿。

靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系教授蔡盈修指出，目前網路或媒體對於血腥、暴力的內容，皆以自律為主，缺乏專門且全面的強制性規範；政府過去曾試圖推動網路分級制度，但現在主要入口網站例如谷歌雅虎都會限制部分內容。

蔡盈修表示，想落實嚴格的網路分級管制，恐怕只有實施網路實名制的極權國家才能辦到，民主國家較難採取全面且強制性的管制措施。

蔡坦言，要減少不當影像在網路流傳，主要還是要靠使用者的道德勇氣與自律，若民眾在網路平台上發現不當內容，能盡量不觀看且主動檢舉，就能讓負面影響減到最小；媒體識讀也很重要，家長和孩子都應該知道哪些內容不適當，不傳、不看。

雅虎 谷歌 靜宜大學

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