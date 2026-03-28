台中恐怖情人拿雙刀猛砍、當街刺死前女友 法院收押

台中市西區忠明路、華美西街昨傍晚5點多驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向擔任某醫院職能治療師的巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍巴、狠刺她脖子斃命；台中地檢署今相驗遺體，複訊後認為陳男涉犯殺人罪嫌，將他聲押禁見，台中地院晚間裁准。

台中地檢署昨晚獲報，指派重大專組檢察官賴謝銓指揮偵辦，今中午赴中國附醫相驗死者遺體，經查陳男當街持水果刀刺向巴女脖子，釀其頸部大量出血，陳還攻擊上前阻止的王姓路人成傷，陳行凶後逃逸最終落網。

檢方說，指揮台中第一分局偵辦，將擇期解剖遺體釐清確切死因，今下午複訊陳男後，根據人證、監視器畫面及診斷證明、扣案凶刀，認定陳涉犯殺人罪嫌疑重大，為死刑、無期徒刑或10年以上徒刑之重罪，有逃亡、滅證之虞，聲請羈押禁見，台中地院晚間裁准。

據了解，陳男（30歲）家住台南並從事金融保險業，與擔任職能治療師的巴女（25歲）曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

陳昨天開車北上台中，到忠明路巴女租屋處談復合不成，竟從包包掏出2把預藏的水果刀，光天下朝巴揮砍、追逐猛刺，見其被砍倒再持刀狠刺入脖子斃命，手段凶殘，一旁有熱心民眾見狀制止也遭陳砍傷，陳行凶後逃了600公尺，開進死巷無路可去才下車配合逮捕。

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