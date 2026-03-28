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台中恐怖情殺案…金融男狠朝前女友脖子插刀奪命 遭檢方聲押禁見

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台中恐怖情殺案…金融男狠朝前女友脖子插刀奪命 遭檢方聲押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區忠明路、華美西街昨傍晚5點多驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向擔任某醫院職能治療師的巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍巴、狠刺她脖子斃命；台中地檢署今相驗遺體，複訊後認為陳男涉犯殺人罪嫌，重罪伴隨逃亡之虞，傍晚將他向法院聲請羈押禁見。

台中地檢署昨獲報，考量嫌犯當街行凶、暴力犯罪嚴重危害治安，立即指派重大專組檢察官賴謝銓指揮偵辦，昨晚警方逮到陳後因戒護送醫、夜不訊，今上午做完筆錄移送，檢察官中午赴中國附醫相驗死者遺體。

檢方下午再複訊陳男，認定他涉犯殺人罪嫌疑重大，涉重罪有逃亡之虞，有羈押原因及必要，已將他聲請羈押。

據了解，陳男（30歲）家住台南並從事金融保險業，與擔任職能治療師的巴女（25歲）曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

陳昨天開車北上台中，到忠明路巴女租屋處談復合不成，竟從包包掏出2把預藏的水果刀，光天下朝巴揮砍、追逐猛刺，見其被砍倒再持刀狠刺入脖子斃命，手段凶殘，一旁有熱心民眾見狀制止也遭陳砍傷，陳行凶後逃了600公尺，開進死巷無路可去才下車配合逮捕。

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陳男當街刺死巴姓前女友，檢方今依殺人罪嫌將他聲押禁見。記者曾健祐／攝影
陳男當街刺死巴姓前女友，檢方今依殺人罪嫌將他聲押禁見。記者曾健祐／攝影

殺人 台中 檢察官

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