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澎湖漁船疑非法售油遭陸查扣 家屬無助向澎湖縣議會求援

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

澎湖籍漁船「大進滿8號」傳出疑似在大陸沿海非法售油遭大陸海警船查扣，海巡署已掌握該船目前停泊於廈門灣漳州港，但尚未接獲正式報案，澎湖縣議會議長陳毓仁證實，已接獲家屬請託尋求管道協助，議會將全力幫忙，期盼盡快將船員平安營救回澎湖。

針對大進滿8號事件，澎湖縣議長陳毓仁指出，船員家屬確實已找上議會，希望能協助尋求溝通管道，但他坦言，目前仍待兩岸事務相關單位提供明確的聯繫窗口，因此議會對於「大進滿8號」的實際現況同樣不清楚，甚至無法證實是否如外界所傳的「非法售油遭扣」情況。

陳毓仁強調，議會絕對會全力協助家屬釐清真相，並將營救船員回台視為首要任務。

大進滿8號於本月24日中午12時許自澎湖馬公漁港報關出港，船上載有3名台籍與4名印尼籍共7名船員，該船出港後隨即關閉船舶自動識別系統（AIS），直到25日凌晨2時許，才在澎湖西北方50浬海域重新開啟，並持續朝大陸廈門方向航行，目前訊號顯示停泊於廈門灣漳州港。

海巡署表示，事發至今未接獲任何報案，經派員主動聯繫船主及家屬，家屬端也回覆不清楚確切狀況，海巡署也強調，將持續透過兩岸相關管道全力查詢人船動態，並提供一切必要協助。

大進滿船隊過去就曾有船隻遭陸方查扣前例。圖／報系資料照
大進滿船隊過去就曾有船隻遭陸方查扣前例。圖／報系資料照

澎湖 海巡署

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