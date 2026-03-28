非法販油遭查扣？澎湖「大進滿8號」漁船停泊漳州港 海巡署回應

海巡署外觀。圖／報系資料照

海巡署下午指出，有媒體報導澎湖籍「大進滿8號」漁船疑似在大陸沿海非法販油給中國漁船，遭中國海警船查扣一事，目前海巡署確認「大進滿8號」的AIS保持開啟狀態，停泊於廈門灣漳州港。

海巡署說，澎湖籍「大進滿8號」漁船，3月24日中午自澎湖馬公漁港報關，經海巡人員安全檢查後准予出港，船上計有7名船員（3台籍、4印尼籍）。

「大進滿8號」出港後旋即關閉AIS，同月25日凌晨2時，「大」船於澎湖西北方50浬（海峽中線以西13浬）海域開啟AIS，並持續向中國廈門方向航行，目前船上AIS保持開啟狀態，停泊於廈門灣漳州港。

海巡署指出，目前未接獲任何報案，經派員聯繫「大」船船主及家屬，都回復不清楚該船狀況，海巡署持續透過相關管道，全力查詢「大」船動態，並提供一切必要的協助。

「大進滿8號」是否涉嫌非法海上販油，遭大陸海警船查獲，海巡署指出尚不清楚緣由，將透過管道持續查證。

海巡署也呼籲漁民朋友作業時務必全程正確開啟AIS，以維航行安全，倘若在海上遭遇突發狀況，請立即撥打「118」報案專線，海巡署將立即調派艦艇趕往現場協處，確保漁民生命財產安全。