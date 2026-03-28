台中男求復合不成當街刺死前女友 高大成警告：獲釋恐再度犯案

台中昨天傍晚發生30歲陳姓男子疑因求復合不成，涉嫌持雙刀當街刺死26歲巴姓前女友，路人見義勇為也遭砍。中山附醫法醫科主任高大成指出，陳男攻擊巴女胸部以上部位，有明顯殺意，又攻擊救人的路人，這種人行徑相當凶殘、難以教化，入監服刑也不會悔改，一旦獲釋，恐再度殺人。

警方調查，陳男在台南從事保險金融業，巴女為高雄人，畢業後在台中某醫學中心擔任職能治療師，近日兩人分手後，陳男為了求復合，昨天傍晚持水果刀揮砍巴女，路人上前救援也被砍傷，陳男在行凶後開車逃逸，巴女傷重，送醫不治。

高大成指出，陳男持刀攻擊巴女胸部以上部位，有明顯殺意，還攜帶兩把刀具，明顯就是要置被害人於死地；陳男一路追砍巴女，還攻擊試圖救人的路人，行徑相當凶殘。

高大成推測，本件凶殺案研判是陳男想復合遭拒後行凶，應釐清2人有什麼感情糾葛，導致陳男痛下殺手。

高大成分析，陳男只因感情不順就殺人，這並非一時衝動，陳男可能只要有要不到的東西、一點小事不順心，就可能引爆殺機，入監服刑也難以悔改，反而加深扭曲心態。

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