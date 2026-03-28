台美聯手破獲跨國運毒1.3噸 台籍主嫌重判10年

坦尚尼亞籍貨輪「金昌龍號」（KIM CHANG LONG）去年6月涉嫌從海上走私總重近1.3公噸、市價逾20億元的甲基安非他命與K他命，在東沙島南方海域遭海巡署攔截，高雄地方法院近日審結此案，依共同運輸第二級毒品罪，重判台籍主嫌葉俊珏有期徒刑10年、緬甸籍船長HTAY LWIN判刑6年，其餘8名緬甸籍船員依幫助犯各判刑3年。

判決書指出，台籍男子葉俊珏與遭通緝的王姓男子，受中國大陸籍男子「阿義」指使，為圖150萬元高額報酬，去年6月9日從嘉義布袋港躲在油桶內偷渡出海，登上「金昌龍號」擔任押貨人，該船由緬甸籍船長HTAY LWIN駕駛，並雇用8名緬甸籍船員負責輪機、水手與廚師等工作。

去年6月19日深夜，貨輪依指示航行至馬來西亞附近海域，與不明船隻併靠，接駁60包以茶葉袋偽裝的甲基安非他命及K他命毒品，在接駁過程中，毒品包裝不慎勾破，葉男等人雖發現內容物為毒品，仍指揮緬甸籍船員以接龍方式將毒品堆置於浴室及房間內，隨後依指示往北航行，企圖伺機轉運。

然而，專案小組早已掌握線報，法務部調查局接獲美國緝毒署（DEA）提供的關鍵情資，經遠端監控與研判後，海巡署於去年6月26日出動海巡艇，在高雄港西南方東沙島海域攔截該貨輪，當時船員一度將麻布袋裝的毒品拋入海中企圖滅證，海巡人員強勢登檢，順利查扣大批毒品。

高雄地院合議庭審理時，9名緬甸籍船長及船員均矢口否認運毒，辯稱僅是受雇於船上工作、以為搬的是維修機具或補給品，不知道貨物是毒品。

不過法官認為，該船在海上虛耗多天不載貨，深夜用繩索綁船接貨，且貨物不放貨艙反而隨意堆在浴室，完全違背常規航運經驗，加上毒品包裝破損外漏，船員不可能毫無察覺。

高雄地院法官認定，9名外籍船員為賺錢，卻對載運毒品抱持漠不關心、容任發生的不確定故意，但考量其等僅為聽命行事的底層人員，情狀堪予憫恕，因此予以酌減其刑，分別判處3至6年不等徒刑及驅逐出境宣告。至於台籍主嫌則依共同犯運輸第二級毒品罪，處有期徒刑10年徒刑。全案仍可上訴。

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