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血腥照竟網路瘋傳！台中職能治療師當街遭前男友刺死 牧師父悲痛認屍
台中市昨天傍晚驚傳情殺案，巴姓女醫院職能治療師當街遭求復合不成的陳姓前男友狠刺脖子斃命，行凶過程被民眾目擊，甚至血腥照網路瘋傳，引起家屬怒斥「二次傷害」！在高雄當牧師的巴父與親友今北上，神情悲痛，在深深一鞠躬後，進入中國醫藥大學附設醫院往生室認屍。
據警方初步調查，陳男在台南從事保險金融業，巴女為高雄人，畢業後在台中某醫學中心擔任職能治療師，近日兩人分手後，陳男為了求復合，昨天傍晚持水果刀揮砍巴女，陳男在行凶後開車逃逸，巴女傷重，送醫不治。
陳男行兇過程，被路過民眾以手機拍攝，甚至上傳至網路上，更有網友直喊「想看特寫照私訊我」。對此，巴女親友發文痛批，「請大家幫幫我檢舉，網友為了流量，將我們身邊的家人遇害照片分享，我們已經悲痛不已了，還要一一請求大家不要放，竟然還放特寫，懇請大家幫忙檢舉」。
噩耗發生後，住在高雄老家的巴父和親友們，今早北上，赴位於台中的中國醫藥大學附設醫院往生室，見女兒最後一面，親友們悲傷不已，氣氛相當哀戚，至於犯案的陳男，在上午11時依殺人罪移送台中地檢署複訊。
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