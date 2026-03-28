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台東鹿野疑傳槍響！民眾平安無礙 警方掌握嫌疑人追查中

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東鹿野昨晚驚傳疑似槍擊事件，當地有民眾在朋友家門口聚會喝酒聊天時，突遭槍聲驚嚇。所幸在場民眾皆平安無礙。警方獲報介入調查，目前已掌握嫌疑人身份，積極追查到案中。

關山警分局表示，昨晚9點接獲報案後，立即派員到場處理，並通報鑑識人員採證，至於槍枝為何種類目前尚無法確認。經初步調查，該案疑與鄰里間長期糾紛有關，已掌握特定涉案對象及相關行蹤，並持續擴大追查。

警方同時呼籲民眾毋須過度恐慌，如有任何線索可主動提供，協助案件偵辦。此次槍擊事件提醒社區居民，日常生活中仍需保持警覺，特別是在晚間或人少地點，避免單獨外出或接近可疑人物。

鹿野社區因槍擊案件一度緊張，但民眾互助與警方積極追查，讓事件得以在短時間內控制現場秩序，未造成進一步傷害。當地居民希望，警方能盡快揪出嫌疑人，恢復平靜生活。

台東鹿野昨晚驚傳疑似槍擊事件，關山警分局偵查隊長鄭志舷表示己掌握嫌疑人身份，積極追查到案中。圖／關山警分局提供
台東鹿野昨晚驚傳疑似槍擊事件，關山警分局偵查隊長鄭志舷表示己掌握嫌疑人身份，積極追查到案中。圖／關山警分局提供

槍響 聚會

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