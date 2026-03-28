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台中當街情殺…職能治療師慘遭前男友刺死 檢赴醫院相驗遺體

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區忠明路、華美西街昨傍晚5點多驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向擔任某醫院職能治療師的巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍巴、狠刺她脖子斃命；因當街行凶、手段殘忍，台中地檢署昨立即由檢察官指揮偵辦，今中午相驗遺體後，預計下午將依殺人罪嫌聲押陳男。

台中地檢署昨傍晚獲報，當時巴女傷重送醫搶救，檢方考量嫌犯當街行凶、暴力犯罪嚴重危害治安，立即指派重大專組檢察官賴謝銓指揮偵辦，昨晚警方逮到陳後因戒護送醫、夜不訊，今上午做完筆錄移送，檢察官中午前往中國附醫相驗死者遺體，將一步依殺人罪嫌聲押陳男。

據了解，陳男（30歲）家住台南並從事金融保險業，與擔任職能治療師的巴女（25歲）曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

陳昨天開車北上台中，到忠明路巴女租屋處談復合不成，竟從包包掏出2把預藏的水果刀，光天下朝巴揮砍、追逐猛刺，見其被砍倒再持刀狠刺入脖子斃命，手段凶殘，一旁有熱心民眾見狀制止也遭陳砍傷，陳行凶後逃了600公尺，開進死巷無路可去才下車配合逮捕。

根據民眾拍下畫面，被害女子脖子中刀，整個人倒臥血泊躺在大馬路上，不少附近民眾目擊行凶過程，眼見1名身穿紅色帽T的男子攻擊後逃逸，連忙報案協助緝捕凶嫌。

陳男行凶後開車逃逸，最終在600公尺遠巷弄下車落網。圖／民眾提供
陳男行凶後開車逃逸，最終在600公尺遠巷弄下車落網。圖／民眾提供

陳男（右）昨持雙刀狠砍巴女（左），還一路追逐攻擊，最後將刀狠刺入巴頸部。圖／民眾提供
陳男（右）昨持雙刀狠砍巴女（左），還一路追逐攻擊，最後將刀狠刺入巴頸部。圖／民眾提供

警方今上午依殺人罪嫌將陳男移送台中地檢署偵辦。記者曾健祐／攝影
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遺體 治療師 檢察官 情殺

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