快訊

換肝名醫豪宅遭竊！千萬名酒搬光 竟是司機下的手

台中30歲男當街行凶刺死前女友！殺人罪移送畫面曝

星二代偷「65元三明治」遭延押　律師質疑有內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

台中當街凶殺刺死女職能治療師 狠男殺人罪上午移送畫面曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區忠明路、華美西街昨傍晚5點多驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向擔任某醫院職能治療師的巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍巴、狠刺她脖子斃命；警方昨逮獲陳男，因夜不訊，今上午依殺人罪嫌將陳移送台中地檢署偵辦，預計下午相驗遺體。

據了解，陳男家住台南並從事金融保險業，與擔任職能治療師的巴女曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

陳昨天開車北上台中，到忠明路巴女租屋處談復合不成，竟從包包掏出2把預藏的水果刀，光天下朝巴揮砍、追逐猛刺，見其被砍倒再持刀狠刺入脖子斃命，手段凶殘。

台中市警局第一分局調查，陳男（30歲）當時駕駛1輛小客貨車到場，當街持水果刀揮砍巴女（26歲），巴抵抗、逃跑，臉部遭畫數刀最終倒地，陳還持刀狠刺她脖子；當時路人王姓男子、曾姓女子見狀制止，王也遭波及劃傷臉部，所幸無生命危險。

陳男行凶後繼續開車逃逸，跑了幾百公尺後最終在西屯路492巷54弄遭壓制、逮捕，因陳男當時手上也有刀傷，警方先將他送國軍台中總醫院中清院區戒護就醫，昨晚經包紮後晚間已經由警方帶回初步詢問。

台中地檢署立即指派檢察官指揮，預計明相驗遺體，朝殺人罪嫌偵辦中。

警方今上午依殺人罪嫌將陳男移送偵辦。記者曾健祐／攝影
警方今上午依殺人罪嫌將陳男移送偵辦。記者曾健祐／攝影

情殺 治療師 殺人 台中

延伸閱讀

影／台中連爆3起重大情殺悲劇 盧秀燕籲：談感情要有高情商

箭步奪槍！男當鋪開火挾持老闆 竹市二分局勇警5分鐘內壓制逮捕

求復合失敗…台中金融男當街持雙刀揮砍 女友遭刺死倒臥血泊

台中恐怖情殺！年輕女脖子插刀倒大馬路送醫不治 狠男落網戒護就醫

相關新聞

台中當街凶殺刺死女職能治療師 狠男殺人罪上午移送畫面曝光

台中市西區忠明路、華美西街昨傍晚5點多驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向擔任某醫院職能治療師的巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍巴、狠刺她脖子斃命；警方昨逮獲陳男，因夜不訊，今上午依殺人罪嫌將陳移送台中地檢署偵辦，預計下午相驗遺體。

台中毒夫妻先生落網、妻子跑路 幼兒緊急安置...毛髮竟驗出安毒嗎啡

台中東勢區張姓女子育有5歲小孩，離婚後改嫁和先生同住東勢區三合院，夫妻不顧孩子年幼直接在屋內吸海洛因、安非他命，幼童宛如被關毒氣室內被迫吸毒煙，社工採集毛髮送驗曝光；法院以張身為人母卻不顧孩子身心，依妨害幼童發育罪判她9月，可上訴；先生部分另案審結。

影／台中連爆3起重大情殺悲劇 盧秀燕籲：談感情要有高情商

今年3月，台中發生三起重大情殺案，震驚社會，包括昨西區女子當街遭刺頸亡。台中市長盧秀燕今受訪時說，警方已在偵辦當中；也希望市民家人在談感情一定要理性、重視性平，感情要好好的談，要有高度情商。

箭步奪槍！男當鋪開火挾持老闆 竹市二分局勇警5分鐘內壓制逮捕

43歲李姓男子懷疑女友與竹市一間當鋪老闆過從甚密，昨晚持改造手槍前往理論，雙方爆發爭執，李盛怒下開槍射擊，並持槍挾持當鋪老闆，所幸警方趕抵，員警奮不顧身一個箭步奪槍，成功將李壓制在地，過程僅不到5分鐘，現場查扣改造手槍2把、子彈58顆及手銬1副，並將李帶回偵辦。

求復合失敗…台中金融男當街持雙刀揮砍 女友遭刺死倒臥血泊

台中市西區忠明路、華美西街今傍晚5時許驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍女友、狠刺她脖子導致斃命。民眾目擊巴女倒臥血泊凶刀插在頸部，驚悚畫面在網路流傳，陳行凶後一度逃逸，落網後經戒護就醫，晚間已由警方帶回偵詢案情，朝殺人罪嫌偵辦。

蔡正元今入獄北監低調不證實 首日晚餐菜色「三菜一湯」曝光

前立委蔡正元侵占阿波羅公司判刑3年6月徒刑定讞，今上午8時在台北地檢署執行科外強調，他的案子與三中案無關，隨即進入報到、解除電子腳鐐解送入監；由於蔡的戶籍地在台北市，依慣例分發至法務部矯正署台北監獄執行；但矯正機關對此態度低調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。