台中當街凶殺刺死女職能治療師 狠男殺人罪上午移送畫面曝光

台中市西區忠明路、華美西街昨傍晚5點多驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向擔任某醫院職能治療師的巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍巴、狠刺她脖子斃命；警方昨逮獲陳男，因夜不訊，今上午依殺人罪嫌將陳移送台中地檢署偵辦，預計下午相驗遺體。

據了解，陳男家住台南並從事金融保險業，與擔任職能治療師的巴女曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

陳昨天開車北上台中，到忠明路巴女租屋處談復合不成，竟從包包掏出2把預藏的水果刀，光天下朝巴揮砍、追逐猛刺，見其被砍倒再持刀狠刺入脖子斃命，手段凶殘。

台中市警局第一分局調查，陳男（30歲）當時駕駛1輛小客貨車到場，當街持水果刀揮砍巴女（26歲），巴抵抗、逃跑，臉部遭畫數刀最終倒地，陳還持刀狠刺她脖子；當時路人王姓男子、曾姓女子見狀制止，王也遭波及劃傷臉部，所幸無生命危險。

陳男行凶後繼續開車逃逸，跑了幾百公尺後最終在西屯路492巷54弄遭壓制、逮捕，因陳男當時手上也有刀傷，警方先將他送國軍台中總醫院中清院區戒護就醫，昨晚經包紮後晚間已經由警方帶回初步詢問。

台中地檢署立即指派檢察官指揮，預計明相驗遺體，朝殺人罪嫌偵辦中。