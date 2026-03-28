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影／台中連爆3起重大情殺悲劇 盧秀燕籲：談感情要有高情商

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

今年3月，台中發生三起重大情殺案，震驚社會，包括昨西區女子當街遭刺頸亡。台中市長盧秀燕今受訪時說，警方已在偵辦當中；也希望市民家人在談感情一定要理性、重視性平，感情要好好的談，要有高度情商。

今年3月三起重大情殺案，包括昨天發生的西區女子當街遭前男友刺頸身亡案、豐原情侶遭殺害雙屍命案，以及另一起密室情殺案。檢警已深入偵辦，強調對暴力零容忍。

盧秀燕今天上午9時參與烏日國小110周年校慶。她會後受訪時，針對台中接連發生三起重大情殺案一事說明，警方已在偵辦當中，另外，我們也希望市民家人在談感情過程時，一定要理性，一定要重視性平。

盧秀燕強調，無論如何，感情要好好的談，不要談壞了，在談感情當中要有高度情商，相關案件，警方已在偵辦中。

台中市長盧秀燕（左五）今參與烏日國小110周年校慶。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左五）今參與烏日國小110周年校慶。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕（右二）今參與烏日國小110周年校慶。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右二）今參與烏日國小110周年校慶。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕（左二）今參與烏日國小110周年校慶。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左二）今參與烏日國小110周年校慶。記者趙容萱／攝影

情殺 台中 盧秀燕 豐原 性平

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