台中毒夫妻先生落網、妻子跑路 幼兒緊急安置...毛髮竟驗出安毒嗎啡

台中東勢區張姓女子育有5歲小孩，離婚後改嫁和先生同住東勢區三合院，夫妻不顧孩子年幼直接在屋內吸海洛因、安非他命，幼童宛如被關毒氣室內被迫吸毒煙，社工採集毛髮送驗曝光；法院以張身為人母卻不顧孩子身心，依妨害幼童發育罪判她9月，可上訴；先生部分另案審結。

檢方起訴指出，張女2024年2月至4月在東勢區租屋處，不顧小孩同在屋內竟直接吸摻有海洛因的香菸，孩子被迫吸入毒煙。

張的先生也是毒品人口，同年2月至7月於租屋處內吸食海洛因、安非他命，小孩在媽媽、繼父長期吸毒影響下，小小年紀就被迫吸入大量二手毒煙。

後來張夫販毒被抓，主動向警方告知家中還有幼兒，但妻子張女已跑路多日，經台中市社會局家庭福利中心緊急安置，並兩度將孩子毛髮採樣送驗，分別檢出安非他命、嗎啡等毒品成分。

檢方根據檢驗報告，發現孩子毛髮中驗出毒品量，可推測採檢前約1周至3個月內曾使用過海洛因、安非他命；另紀錄也顯示，生母、繼父對孩子疏於照顧，多次遭警政、教育及社政單位通報。

檢方認為，生母、繼父為貪圖方便且難以戒斷毒癮，長期讓孩子吸入毒煙，足以妨害幼童身心健全或發育，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴2人。

台中地院審理時，張女矢口否認犯行，辯稱2、3天吸1次，沒在孩子面前施用，自己會在廚房吸毒，但禁止小孩到廚房。

法院查，當時張女住在三合院，屋內相通廚房，導致小孩因而誤食毒煙；審酌張身為母親罔顧年幼孩子，在家吸食海洛因、安非他命釀小孩吸入，妨害身心健全，依妨害幼童發育罪判她9月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885