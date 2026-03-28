箭步奪槍！男當鋪開火挾持老闆 竹市二分局勇警5分鐘內壓制逮捕

43歲李姓男子懷疑女友與竹市一間當鋪老闆過從甚密，昨晚持改造手槍前往理論，雙方爆發爭執，李盛怒下開槍射擊，並持槍挾持當鋪老闆，所幸警方趕抵，員警奮不顧身一個箭步奪槍，成功將李壓制在地，過程僅不到5分鐘，現場查扣改造手槍2把、子彈58顆及手銬1副，並將李帶回偵辦。

據悉，李男有槍砲前科，27日晚間前往新竹市區一處當鋪，並與老闆發生爭執，期間李一度朝當鋪開槍，老闆因此遭波及受傷。新竹市警二分局接獲民眾報案，指該當鋪發生持槍鬧事情事，立刻派員趕赴現場。

二分局關東橋派出所巡佐王聖文接獲通報，第一時間騎乘機車迅速抵達現場，發現當鋪老闆遭手銬銬住，且遭李男持槍挾持，情況危急，王先冷靜觀察狀況，趁李不注意一個箭步跨上前奪槍，隨後將李壓制逮捕。

警方隨即對李男嫌實施附帶搜索，當場查扣改造手槍2把、子彈58顆及手銬1副等犯罪證物。李告訴警方，是與老闆有感情糾紛，才會前往該當鋪開槍射擊，並強行挾持當鋪老闆。但警方對此說法存疑，所幸成功解救當鋪老闆後，立即通知救護人員到場協助，並將其送醫救治，治療後無礙。全案警詢後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將李移送法辦。

第二分局分局長周貴忠表示，該案員警面對持槍歹徒，臨危不亂、冒險犯難，英勇奪槍並即時解救遭挾持人質，充分展現警察捍衛民眾生命安全的決心與作為，殊值肯定。維護社會治安為警方責無旁貸的職責，對於任何危害公共安全及挑戰公權力之不法行為，警方絕不寬貸，必將依法嚴正執法、迅速偵辦，持續守護市民安全，淨化本市治安。