聽新聞
0:00 / 0:00

憲法法庭判「少事法禁止再移送」違憲 3名大法官：應裁定不受理

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導

憲法法庭判決少年事件處理法禁止再行移送的規定違憲，拒參與評議的大法官蔡宗珍楊惠欽朱富美再獨立提出不同意法律意見書，除重申五名大法官組成憲法法庭不合法、判決無效，更指本案應裁定不受理，移轉管轄制度是立法政策問題，憲法審查不應介入。

蔡宗珍等三大法官在意見書中重申憲法法庭組成不合法，判決不生效力，三人基於憲法忠誠義務，堅守大法官職責，未參與評議與作成判決，但三人曾依法參與聲請案受理與否的表決，並表示不同意受理，因此仍提意見書，表明不同法律見解，以盡言責，並留存歷史紀錄。

三人認為，聲請人為花蓮地院法官，但「受移送之法院，不得再行移送」的規定，不是聲請人審理原因案件適用的法律，在相關法院都具管轄權情形下，管轄歸屬不影響案件審理或裁判結果，不具裁判重要性，不符法定聲請要件。

意見書指出，少事法禁止再行移送的規定，屬少年法院管轄制度一環，制度設計和政策選擇原則上屬立法形成空間，移轉管轄制度是立法者於法定法官原則與少年保護目的間所做的制度性調和，難認有違憲疑慮。縱認現行制度尚有精進空間，也屬立法政策問題，並不當然構成違憲，憲法審查不應取代立法者進行制度設計。

憲法法庭 朱富美 楊惠欽 蔡宗珍 大法官

延伸閱讀

當年避免少年淪人球 限制少事案移送…憲法法庭今判部分違憲

陳力俊／美國大法官雋語與馬年警句

（經濟會員內容不上線） 關稅命令為什麼違法？

高風險生 擬立法設中介學校輔導

相關新聞

求復合失敗…台中金融男當街持雙刀揮砍 女友遭刺死倒臥血泊

台中市西區忠明路、華美西街今傍晚5時許驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍女友、狠刺她脖子導致斃命。民眾目擊巴女倒臥血泊凶刀插在頸部，驚悚畫面在網路流傳，陳行凶後一度逃逸，落網後經戒護就醫，晚間已由警方帶回偵詢案情，朝殺人罪嫌偵辦。

蔡正元今入獄北監低調不證實 首日晚餐菜色「三菜一湯」曝光

前立委蔡正元侵占阿波羅公司判刑3年6月徒刑定讞，今上午8時在台北地檢署執行科外強調，他的案子與三中案無關，隨即進入報到、解除電子腳鐐解送入監；由於蔡的戶籍地在台北市，依慣例分發至法務部矯正署台北監獄執行；但矯正機關對此態度低調。

台中恐怖情殺！年輕女脖子插刀倒大馬路送醫不治 狠男落網戒護就醫

台中市西區忠明路、華美西街今傍晚5點多驚傳情殺案，30歲陳姓男子當街持刀攻擊女友，對方倒臥大馬路全身是血失去呼吸心跳，尖刀還刺在脖子上，附近民眾目擊驚悚畫面，一旁另名女性友人也遭波及，陳自身頭臉也受傷，行凶後一度逃逸被逮落網，包括陳男、2名被害女子均送醫；院方表示，脖子中刀的女性患者已宣告不治。

靈異現象？百果山命案傳警現勘調查「發不動車子2次」 員林警分局回應

彰化縣員林市百果山本月20日發生駭人聽聞的剝臉皮挖眼棄屍案，警方現場勘查時忽然車子無法發動，到附近圳渠打撈凶器時也無法發動車子，現象未免「靈異」；員林警分局今表示，未接到員警報告這些事。

採購防彈背心遭抓包「60件劣質品」 移民署：當下已解約、提告詐欺並求償

警政署、移民署及台灣銀行等單位多年前辦理防彈背心採購案，爆出廠商尚極實業涉嫌以劣品矇混驗收，且纖維布竟不具防水功能，引發執勤安全疑慮。移民署回應，早在2024年獲悉瑕疵後就採取法律行動，除解除契約外，並向檢調告發詐欺、提起民事訴訟，同時將該廠商刊登為政府採購公報的不良廠商。

五人判決 少年被告不得再移送 條文違憲

花蓮地方法院少年法庭法官邱佳玄審理兩起少年觸法案，認為少年事件處理法第十五條後段「受移送之法院，不得再行移送」規定有違憲疑義，聲請法規範憲法審查。憲法法庭認為，一概禁止受移送法院為少年之利益再行移送，牴觸憲法為保障少年人格權，課予國家特別保護少年身心健康及人格健全成長義務意旨，即起失效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。