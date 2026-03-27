求復合失敗…台中金融男當街持雙刀揮砍 女友遭刺死倒臥血泊

台中市西區忠明路、華美西街今傍晚5時許驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍女友、狠刺她脖子導致斃命。示意圖／AI生成

台中市西區忠明路、華美西街今傍晚5時許驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍女友、狠刺她脖子導致斃命。民眾目擊巴女倒臥血泊凶刀插在頸部，驚悚畫面在網路流傳，陳行凶後一度逃逸，落網後經戒護就醫，晚間已由警方帶回偵詢案情，朝殺人罪嫌偵辦。

台中市消防局今傍晚5時38分接獲民眾報案表示，有1名男性持利器刺傷1名女性，派遣中港、博館分隊共4車11人到場，到場發現女子失去呼吸心跳，急救人員緊急CPR後，送醫搶救仍因傷及頸動脈，晚間6時48分不治。

民眾拍下畫面，被害女子脖子中刀，整個人倒臥血泊躺在大馬路上，不少附近民眾目擊行凶過程，眼見1名身穿紅色帽T的男子攻擊後逃逸，連忙報案並協助緝捕凶嫌。

據了解，陳男從事金融保險業，與疑似擔任護理人員的巴女曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

台中市警局第一分局調查，陳男（30歲）當時駕駛1輛小客貨車到場，當街持水果刀揮砍巴女（26歲），巴抵抗、逃跑，臉部遭畫數刀最終倒地，陳還持刀狠刺她脖子；當時路人王姓男子、曾姓女子見狀制止，王遭波及劃傷臉部，所幸無生命危險。

陳男行凶後繼續開車逃逸，跑了幾百公尺後最終在西屯路492巷54弄遭警方壓制逮捕，因陳男當時手上也有刀傷，警方先將他送國軍台中總醫院中清院區戒護就醫，經包紮後，晚間帶回初步詢問。

台中地檢署晚間獲報，考量凶嫌當街刺殺被害人，已立即指派檢察官指揮，預計明相驗遺體，朝殺人罪嫌偵辦中。

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