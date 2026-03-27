蔡正元今入獄北監低調不證實 首日晚餐菜色「三菜一湯」曝光

前立委蔡正元侵占阿波羅公司判刑3年6月徒刑定讞，今上午8時在台北地檢署執行科外強調，他的案子與三中案無關，隨即進入報到、解除電子腳鐐解送入監；由於蔡的戶籍地在台北市，依慣例分發至法務部矯正署台北監獄執行；但矯正機關對此態度低調。

根據監獄行刑法及相關細則，受刑人完成報到後，會先由法警戒護送往看守所或監獄附設新收中心，進行「新收程序」。流程包括身分核對與文件建檔；身體健康檢查與疫病篩檢；指紋、照片等基本資料建置；隨身物品清點、保管及違禁品檢查；心理及生活適應初步評估；宣導監規與作息等，完成後通常會先安置於新收舍房觀察約數日至兩周不等，再依其刑期、犯罪性質及管理需要，分配至一般舍房或工場。

熟悉收監慣例的內行人指出，若戶籍在台北市者多分發至位於桃園龜山區的台北監獄，新北市籍則可能到宜蘭監獄，不過去宜蘭監獄之前，會先在台北看守所待2周再移監，至於桃園市民則多在桃園監獄執行；不過實際分發作業仍須視各監所目前收容的容量、管理員調度和受刑人的刑度而定；另在正式編配前，也可能暫時收容於看守所過渡。

針對媒體詢問蔡正元是否已發監，台北監獄副典獄長許國賢稍早回應「關於該位民眾是否入監執行，係屬個資，不便透露，尚祈見諒。另受刑人在監三餐伙食，本監皆已公布於本監網站，請自行參查，謝謝。」對具體收容情形未正面證實，強調獄方對於所有收容人的執行狀況皆依相關法規保密。

據了解，台北地檢署在完成身分核對與簡單訊問後，於中午時分將他解送至桃園龜山的台北監獄，依程序進行新收檢查，包括更換囚服、核對身分及初步體檢，通常會安排在配房或是新收舍房進行環境適應；由於蔡已年過七旬，入獄後的身體狀況與生活適應成為關注焦點，監所對於高齡收容人會特別留意其血壓與慢性病史，也會安排於醫務室追蹤。

根據台北監獄公布的3月份收容人伙食表，強調均衡營養與基本熱量供應，由於蔡正元抵達北監已錯過中午用餐時間，因此迎接蔡正元的第一頓牢飯是今天晚餐的菜色，主食為藥燉排骨，配菜包含鹽酥雞心、炒青菜及紫菜湯，在此為天寒入夜時分，藥燉排骨顯得格外滋補；明（28）天的午餐將吃擔仔麵。