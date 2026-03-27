台中恐怖情殺！年輕女脖子插刀倒大馬路送醫不治 狠男落網戒護就醫

台中市西區忠明路、華美西街今傍晚5點多驚傳情殺案，30歲陳姓男子當街持刀攻擊女友，對方倒臥大馬路全身是血失去呼吸心跳，尖刀還刺在脖子上，附近民眾目擊驚悚畫面，一旁另名女性友人也遭波及，陳自身頭臉也受傷，行凶後一度逃逸被逮落網，包括陳男、2名被害女子均送醫；院方表示，脖子中刀的女性患者已宣告不治。

台中市消防局今傍晚5點38分接獲民眾報案，表示現場有1名男性持利器刺傷1名女性，派遣中港、博館分隊共4車11人，由中港分隊小隊長陳鵬宇率隊前往。

消防說，現場男性頭部受傷、意識清醒 ，女性失去呼吸心跳，凶嫌第一時間逃離現場，由員警前往追緝中。

第一分局也已派遣快打警力前往，目前已經逮捕陳姓男子（30歲），初步查雙方為感情糾紛；據了解，陳男除狠刺女友脖子外，在場另一名女性友人也遭波及，一共1男2女受傷均送醫，陳男意識清楚，警方戒護就醫中。

根據民眾拍下畫面，被害女子脖子中刀，整個人倒臥血泊躺在大馬路上，不少附近民眾目擊行凶過程，眼見1名身穿紅色帽T的男子攻擊後逃逸，連忙報案協助緝捕凶嫌。

台中地檢署晚間獲報，考量凶嫌當街刺殺被害人，已立即指派檢察官指揮偵辦中。

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