影／淡水警方飛車追逐抓毒駕 嫌犯衝進山林被捕搜出3種毒品

新北市淡水日前有1輛轎車深夜拒檢逃逸，飆車衝進山裡跑給警察追卻開進死巷，1對男女棄車鑽進漆黑樹林自以為能藏，但是警察手電筒一照就束手就擒，車上被搜出海洛因、安非他命等3種毒品。

淡水分局員警17日凌晨1時許在淡金路、水源路口執行防飆，發現白色轎車形跡可疑便開車悄悄尾隨，伺機示意停車受檢，未料35歲陳姓駕駛卻加速闖紅燈右轉，衝向鄧公路往山裡逃逸，警方立即通報攔截圍捕。

警匪飛車追逐約4公里，嫌犯即在山區誤入死巷無路可逃，1男1女棄車開門拔腿狂奔，分頭竄入漆黑樹林裡。2名警員分別持槍及辣椒水噴劑跟進搜索，沒多遠先看見37歲陳女縮在矮樹叢邊，喝令「槍已上膛，過來！叫妳朋友出來」，接著又在附近逮到陳男。

警方隨後在2人身上和車上搜出海洛因3包、安非他命6包、依託咪酯粉末1包、煙油3罐、煙彈8顆，以及吸食器、分裝袋、電子秤等證物。陳男經唾液快篩呈現海洛因、安非他命及依託咪酯陽性反應，除扣車、開罰交通違規，警詢後依毒駕公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

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新北市淡水日前有1輛轎車深夜拒檢逃逸，飆車衝進山裡跑給警察追卻開進死巷，1對男女棄車鑽進漆黑樹林，沒多久就被逮捕，車上搜出海洛因、安非他命等3種毒品。記者林昭彰／翻攝