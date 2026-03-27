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毒蟲無照騎車遇警心虛狂跑 深夜逃進喪家靈堂仍被逮
恆春一名張姓男子昨天深夜無照騎車，警方攔查時心虛騎車逃跑，警方一路追隨要求張男停車，張男無路可逃棄車狂奔，慌不擇路竟闖進民宅靈堂，最後被警方逮捕，經篩驗呈毒品安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪等移送法辦。
恆春警分局員警昨天深夜11時30分許執行巡邏勤務時，在恆春鎮恆南路段遇到58歲的張男騎機車從路旁駛出，未打方向燈，警方立即攔停，但張男不停車加速逃跑，一路連續變換車道、不打方向燈、逆向、闖紅燈，不斷危險駕車。
警方一路追隨，最後在中山路段將張男攔停。張男馬上棄車在中山路段狂奔，警方緊追不捨，張男最終無路可逃，竟闖入路旁一處民宅的靈堂，最終在靈堂外路旁遭警方制伏。
張男經唾液快篩及尿液採驗呈毒品安非他命陽性反應，警方訊後依違反毒品危害防制條例，及公共危險罪等移送法辦。另張男無照駕駛，依法可處1萬8000元以上罰款，吊扣機車牌照三個月，並移置保管車輛。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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