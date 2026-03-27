快訊

台中西區驚傳砍人！20多歲年輕女疑脖子中刀 失去呼吸心跳

股民們意外嗎？ 中鋼股東會紀念品竟是它

才洗刷染毒臭名！44歲男星驚傳身亡 經紀公司急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

靈異現象？百果山命案傳警現勘調查「發不動車子2次」 員林警分局回應

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市百果山本月20日發生駭人聽聞的剝臉皮挖眼棄屍案，警方現場勘查時忽然車子無法發動，到附近圳渠打撈凶器時也無法發動車子，現象未免「靈異」；員林警分局今表示，未接到員警報告這些事。

本月20日一對農民夫妻到果園，途中看見路邊有身穿藍色長褲、被藍色帆布蓋住的人躺著草叢，上前揭開帆布一看，差一點嚇到腿軟走不動。警方據報趕到，調閱沿線路口監視畫面，看見命案張姓主嫌開車與警網巡邏車擦身而過，以車追人，當天晚上逮捕張姓、吳姓主嫌及另兩名涉案男子，張、吳兩人被裁定羈押禁見，另兩人各3萬元交保。

警方移走死者湯男，翌日起現場勘查及到附近圳渠打撈作案工具，未料結束現勘要離去時無法發動車子，結束打撈作業要離去也無法發動車子，因無故發不動的車子不是黑白雙色的標準警車，員警猜測無法「壓制煞氣」，只好默祈神明庇佑才重新發動。

據了解，死者湯男與黃姓男子在網路聊天室認識，相約到湯男住處見面，事後黃男向舅舅張姓主嫌控訴遭湯男餵毒品還性侵，張男找吳姓等3名友人到台中市湯男住處押人，帶到彰化縣員林市百果山區，從監視錄影紀錄研判到百果山停留約半小時，湯男身體多處刀傷、臉皮被剝、雙眼被挖，死狀悽慘。檢方相驗，湯男肌肉等組織送到法醫研究所鑑定，釐清是生前或死後被剝臉皮、挖雙眼。

台中湯姓男子在彰化縣員林市百果山被虐殺身亡案，警方鎖定嫌犯車輛讓案情水落石出。圖／民眾提供
台中湯姓男子在彰化縣員林市百果山被虐殺身亡案，警方鎖定嫌犯車輛讓案情水落石出。圖／民眾提供

湯姓男子在員林市百果山產業道路遭虐殺，警方逮獲4人，追查犯案動機。圖／民眾提供
湯姓男子在員林市百果山產業道路遭虐殺，警方逮獲4人，追查犯案動機。圖／民眾提供

彰化

延伸閱讀

池袋寶可夢中心情殺2死！女店員去年報案遭跟騷 前男友曾當場被逮

台中親友團出動抓詐團！她趴引擎蓋慘被甩落輾重傷 惡男判8年9月

花蓮巡邏車撞死婦人 肇責各半 家屬不滿

恐怖前夫！當未成年兒面殺死前妻…國審依殺人罪判處無期徒刑

相關新聞

靈異現象？百果山命案傳警現勘調查「發不動車子2次」 員林警分局回應

彰化縣員林市百果山本月20日發生駭人聽聞的剝臉皮挖眼棄屍案，警方現場勘查時忽然車子無法發動，到附近圳渠打撈凶器時也無法發動車子，現象未免「靈異」；員林警分局今表示，未接到員警報告這些事。

採購防彈背心遭抓包「60件劣質品」 移民署：當下已解約、提告詐欺並求償

警政署、移民署及台灣銀行等單位多年前辦理防彈背心採購案，爆出廠商尚極實業涉嫌以劣品矇混驗收，且纖維布竟不具防水功能，引發執勤安全疑慮。移民署回應，早在2024年獲悉瑕疵後就採取法律行動，除解除契約外，並向檢調告發詐欺、提起民事訴訟，同時將該廠商刊登為政府採購公報的不良廠商。

毒蟲無照騎車遇警心虛狂跑 深夜逃進喪家靈堂仍被逮

恆春一名張姓男子昨天深夜無照騎車，警方攔查時心虛騎車逃跑，警方一路追隨要求張男停車，張男無路可逃棄車狂奔，慌不擇路竟闖進民宅靈堂，最後被警方逮捕，經篩驗呈毒品安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪等移送法辦。

影／怪怪「熊貓」騎車噴煙還蛇行 警查獲他外送箱內有毒品

新北市1個年輕小姐前天到蘆洲夜市沒買到雞爪，卻遇到1輛美食外送機車沿路蛇行搖擺還「冒煙」，懷疑他毒駕，立刻報警並暗中尾隨跟監。後來警方循線逮到外送員，在機車外送箱內查獲毒品安非他命。

林秉文之死撲朔迷離 黑幫債務遍及竹聯、天道盟…唯獨不欠四海幫

「百億賭王」林秉文在柬埔寨遭人持槍掃射身亡，消息傳出，黑道比發布通緝的白道還震驚，因為林生前宣稱要投資越南賭場，找了不少黑幫集資包賭廳，包括竹聯幫、天道盟及諸多本省掛角頭，都與林有巨額資金借貸，眾多「債權人」中，唯獨四海幫跟林沒有債務糾紛。

對比柯文哲案 鄭文燦涉嫌收賄案 不僅兩度簽結 一審還兩度換法官

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城獎勵容積案收賄遭重判，對比海基會前董事長鄭文燦被控時任桃園市長收受500萬元賄款，協助華亞科技園區擴大開發案，桃園地檢署歷經兩度簽結，2024年重啟偵辦，鄭文燦雖一度遭羈押，但收押47天就起訴、交保，案件發動時間比柯案還早，但桃園地院歷經法官更替，最快下半年才可能宣判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。