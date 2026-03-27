靈異現象？百果山命案傳警現勘調查「發不動車子2次」 員林警分局回應

彰化縣員林市百果山本月20日發生駭人聽聞的剝臉皮挖眼棄屍案，警方現場勘查時忽然車子無法發動，到附近圳渠打撈凶器時也無法發動車子，現象未免「靈異」；員林警分局今表示，未接到員警報告這些事。

本月20日一對農民夫妻到果園，途中看見路邊有身穿藍色長褲、被藍色帆布蓋住的人躺著草叢，上前揭開帆布一看，差一點嚇到腿軟走不動。警方據報趕到，調閱沿線路口監視畫面，看見命案張姓主嫌開車與警網巡邏車擦身而過，以車追人，當天晚上逮捕張姓、吳姓主嫌及另兩名涉案男子，張、吳兩人被裁定羈押禁見，另兩人各3萬元交保。

警方移走死者湯男，翌日起現場勘查及到附近圳渠打撈作案工具，未料結束現勘要離去時無法發動車子，結束打撈作業要離去也無法發動車子，因無故發不動的車子不是黑白雙色的標準警車，員警猜測無法「壓制煞氣」，只好默祈神明庇佑才重新發動。

據了解，死者湯男與黃姓男子在網路聊天室認識，相約到湯男住處見面，事後黃男向舅舅張姓主嫌控訴遭湯男餵毒品還性侵，張男找吳姓等3名友人到台中市湯男住處押人，帶到彰化縣員林市百果山區，從監視錄影紀錄研判到百果山停留約半小時，湯男身體多處刀傷、臉皮被剝、雙眼被挖，死狀悽慘。檢方相驗，湯男肌肉等組織送到法醫研究所鑑定，釐清是生前或死後被剝臉皮、挖雙眼。

台中湯姓男子在彰化縣員林市百果山被虐殺身亡案，警方鎖定嫌犯車輛讓案情水落石出。圖／民眾提供