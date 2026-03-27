採購防彈背心遭抓包「60件劣質品」 移民署：當下已解約、提告詐欺並求償

警政署、移民署及台灣銀行等單位多年前辦理防彈背心採購案，爆出廠商尚極實業涉嫌以劣品矇混驗收，且纖維布竟不具防水功能，引發執勤安全疑慮。移民署回應，早在2024年獲悉瑕疵後就採取法律行動，除解除契約外，並向檢調告發詐欺、提起民事訴訟，同時將該廠商刊登為政府採購公報的不良廠商。

移民署指出，2020年向尚極實業有限公司採購178件防彈衣，孰料2024年發現，其中高達60件涉有違失，廠商疑以大陸製品頂替，且部分布料與進口報單名稱不符。

移民署說，監察院在2025年提出糾正，但在糾正案前，就針對廠商以不良廠商作為分包商及布料造假等隱蔽瑕疵，於2024年6月26日正式解除契約，目前刑事詐欺與民事賠償均在司法偵辦、審理中。

針對纖維布不具防水功能等情事，移民署表示，此類行為屬於隱蔽性瑕疵，將全力配合檢方偵辦，並對不良廠商依法究責。

移民署重申，目前已嚴格遵循政府採購法及行政院公務工程委員會針對防彈裝備之採購規定，為防範未然，已建立跨單位橫向聯繫管道，並加強內部教育訓練，逐步提升防彈裝備採購的專業辨識能力，務必確保第一線同仁的執勤安全。