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影／怪怪「熊貓」騎車噴煙還蛇行 警查獲他外送箱內有毒品

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1個年輕小姐前天到蘆洲夜市沒買到雞爪，卻遇到1輛美食外送機車沿路蛇行搖擺還「冒煙」，懷疑他毒駕，立刻報警並暗中尾隨跟監。後來警方循線逮到外送員，在機車外送箱內查獲毒品安非他命。

這位小姐前天晚上8時許在蘆洲夜市附近路上，發現騎在前方的美食外送機車超奇怪，原本停等紅燈，綠燈亮了卻不走，被按喇叭無動於衷，接著外送員口裡吐出一陣白煙。

她說，起步向前之後，外送員伸出雙腳划行摩擦地面，車身劇烈左右搖晃不斷蛇行，差點撞到旁邊計程車，隨即跨越中線逆向行駛。看得她心驚膽顫脫口喊出「要不要報警啊？」並猜測外送員剛剛吸電子煙可能是毒品「喪屍」煙油。

這位小姐打110報案，還怕警察趕來找不到人於是開車尾隨，看到對方路邊停車自己也下車跟著，監控他進入某幢舊大樓搭電梯上8樓，持續埋伏約10分鐘沒等到警方抵達，便先離開了。

員警到場時未發現該名騎士，返回派出所調閱監視器追查行蹤，鎖定身分特徵，昨天下午1時許在湧蓮寺廟口商圈攔下48歲林姓外送員，認出他不久前才因涉嫌竊盜被查獲。當時他依然騎車不穩，經唾液快篩驗出安非他命毒品反應，立刻帶回派出所偵辦，並在機車外送箱內找出安非他命殘渣袋、分裝杓、吸食器等證物。

林男有竊盜和吸食安非他命毒品等前科，供稱前天晚上騎車吸的是普通電子煙，不是毒品喪屍煙油，他坦承騎車之前有吸毒，警詢後被依毒駕公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

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新北市蘆洲前天晚上有1輛美食外送機車，行駛中劇烈搖晃蛇行，差點撞到旁邊計程車，還跨越中線逆向行駛。後方車輛懷疑外送員毒駕，尾隨並報警。後來查出外送員不但吸毒，外送箱內還有安非他命。圖／翻攝threads
新北市蘆洲前天晚上有1輛美食外送機車，行駛中劇烈搖晃蛇行，差點撞到旁邊計程車，還跨越中線逆向行駛。後方車輛懷疑外送員毒駕，尾隨並報警。後來查出外送員不但吸毒，外送箱內還有安非他命。圖／翻攝threads

新北市蘆洲前天晚上有1輛美食外送機車，行駛中劇烈搖晃蛇行、逆向行駛。後方車輛懷疑外送員毒駕，尾隨並報警。警方昨天查獲林姓外送員不但吸毒，外送箱內還有安非他命。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲前天晚上有1輛美食外送機車，行駛中劇烈搖晃蛇行、逆向行駛。後方車輛懷疑外送員毒駕，尾隨並報警。警方昨天查獲林姓外送員不但吸毒，外送箱內還有安非他命。記者林昭彰／翻攝

機車 美食外送 毒品

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