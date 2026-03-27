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父母同房吸安非他命害2童染毒 橋院各判1年

中央社／ 高雄27日電

高雄2名幼童賴姓生父和邱姓生母，在旗山住處同房吸食安非他命，致2童吸入二手毒煙。橋頭地院審酌2童毛髮驗出高濃度毒品反應，依妨害幼童發育罪各判2人1年，可上訴。

橋頭地方法院判決指出，賴男與邱女為2名幼童父母，2人自民國113年6月6日起至同年8月14日邱女入監前，多次在高雄市旗山區住處內吸食毒品安非他命。

因吸食空間密閉，導致同處一室的2名幼童長期吸入含有毒品的二手煙霧。高雄市政府社會局家防中心於同年9月6日介入，並採集2童毛髮送驗，結果均檢出高濃度的毒品反應，全案因此曝光。

橋頭地院審理時，賴男與邱女均認罪。法官經比對家防中心評估表、毛髮檢驗結果報告等事證，並審酌賴男與邱女身為父母，本應愛護幼子、善盡照顧責任，卻為貪圖吸毒愉悅感，漠視幼童同處危險，導致其吸入毒煙，據此依刑法妨害幼童發育罪，各判處有期徒刑1年。全案可上訴。

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