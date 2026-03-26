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桃園傳槍響！通緝犯開車拒檢衝撞店家 警開槍強力逮人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市桃園區永安路今天傍晚約六點發生警匪追逐，市警局保安大隊查緝可疑車輛，攔車堵住退路時歹徒竟然不停車，還意圖倒車衝撞警車，員警隨擊開槍制止，並及時擊破車窗拉出36歲江男駕駛人。

警方稍後查出江男因詐欺等四案遭台中院檢、雲林地檢通緝，並在車內起出二支疑似鎮暴槍，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌漏夜擴大追查案情，並把槍枝送鑑定。

保安警察大隊巡邏車下午行經桃園區愛二街，發現一輛轎車車牌經車上智慧辨識系統顯示為異常（可疑）車輛，於是鳴警報器示意駕駛人停車，車輛竟加速及闖紅燈逃逸。

警方追到永安路238巷附近，歹徒迴轉時因高速和回轉半徑週大，撞碎一家店面玻璃，準備倒車時被警車堵住仍不停車，硬要倒車把警車撞開。此時員警朝車輪至少開5槍，並用警械擊破駕駛位置的車窗，制住江男後把人拉出車外，不讓歹徒再駕車逃逸，阻卻傷及無辜。

警車堵住歹徒和車輛退路，下車準備逮人。圖／讀者提供
警車堵住歹徒和車輛退路，下車準備逮人。圖／讀者提供

歹徒駕車要迴轉的時候失控，撞碎店家的玻璃。圖／讀者提供
歹徒駕車要迴轉的時候失控，撞碎店家的玻璃。圖／讀者提供

妨害公務 警車

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