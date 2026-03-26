林秉文在柬被殺 傳與賭場衝突有關

「百億賭王」林秉文因88會館案棄保潛逃，24日傳出在柬埔寨遭槍殺。圖／聯合報系資料照片

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文棄保潛逃在柬埔寨遭槍殺，槍手及行凶動機不明，傳出林積欠澳門博弈集團數億元，另一說是林與柬國賭場有金錢與生意衝突；柬國警方正在追查，尚未拘留犯嫌，也尚未通知家屬指認遺體及處理後事，刑事局持續了解案情。

一名熟悉幫派生態的警官說，林秉文曾向台灣黑道集資，在越南開賭場，其中包括北部、中南部本省掛組織，至少籌資上億元，儘管投資越南賭場失利，林與台灣黑幫有金錢糾紛，但台灣黑幫仍願意讓林努力賺錢，林被槍殺，目前看起來和台灣黑幫較無關係。

警官說，槍殺林秉文的幕後黑手，目前傳出兩個版本，其中一個版本是過去和林合作的澳門博弈集團，表面上和林有良好合作關係，但其實林欠對方至少數億元，林尚未出逃前，澳門博弈集團委託香港黑道來台討債，林委託竹聯幫當中間人協調，竹聯幫要林提出辦法，才能與對方接洽，林卻束手無策，竹聯幫便不管此事，林外逃東南亞後仍未處理，澳門博弈集團不滿林的態度，找槍手追殺林。

另一版本則是林秉文與柬埔寨的賭場發生金錢與生意衝突，當地賭場背後勢力錯綜複雜，也有大陸人士勢力，對方不滿林搶奪地盤與踩線搶生意，找人槍殺林。

林秉文涉嫌協助「八八會館」負責人郭哲敏洗錢被起訴，棄保潛逃被發布通緝，本月廿三日在柬埔寨遭槍殺，傳出共被開廿九槍，其中五槍集中頭部，顯見殺手以致死為目的，林遭槍殺原因眾說紛紜。

前天外傳柬埔寨警方已逮捕兩名疑犯，柬國西哈努克省警方昨中午指出，警方正持續追緝，還沒有人被拘留。另外，家屬還沒有啟程赴柬，先由林的友人在柬國處理相關事務。

刑事局表示，目前透過各方管道，了解林秉文遭狙殺的過程及原因，根據以往案例，柬埔寨警方偵辦刑案，要等初始段落結束，才會循外交系統通知家屬處理後事。