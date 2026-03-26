徐漢製造斷點 警疑伺機偷渡

中油公司煉製事業部前執行長徐漢棄保潛逃落網，檢警已拘提到案。記者劉學聖／攝影 劉學聖

中油公司煉製事業部前執行長徐漢棄保潛逃落網，其林姓女密友涉協助逃亡，檢警已拘提到案，查出她扮演關鍵角色，疑多次陪徐至屏東勘查逃亡路線、協助徐剪斷電子腳鐐，並介紹通緝犯林姓男子接應徐逃亡，懷疑徐欲暫避風頭再伺機出境，深入調查是否有藏鏡人協助。

據了解，林姓女子是禮品業者，因業務往來與徐漢熟識，她與林姓男子都是高雄大寮人，林女介紹林男給徐認識，由林男開車接應徐逃亡。

徐漢棄保潛逃後，檢警清查徐周邊親友，發現徐的家人長居紐西蘭，徐與家人並無聯繫，接著鎖定徐的友人，掌握林女和徐互動頻繁，兩人多次前往屏東廟宇參拜；經查，徐剪斷電子腳鐐當天，林女駕車前往徐訊號失聯地點，手機定位與徐失聯位置一致，確認雙方碰面，廿日至大寮搜索未發現徐，拘提林女聲押獲准。

徐漢與林男被逮稱，徐逃亡前拿六萬元給林男購買權利車，由林男駕駛權利車載徐逃亡，但兩人抵達台東太麻里投宿民宿後，便無下一步計畫，否認準備偷渡出境。

警方懷疑，徐漢原本打算在屏東海岸「坐桶子」偷渡出境，但因計畫倉促，無法如期找到合適的對接船家，導致出逃海外計畫受阻，但仍試圖在逃亡途中製造偵查斷點，可能是想暫時躲在鄉下避風頭，待檢警追查鬆懈，再伺機出逃，不排除有幕後藏鏡人協助，擴大追查。

專案小組分析，徐漢選在屏東萬巒剪斷腳鐐，可能以為人車罕至、沒有監視器，警方不好追查，但也因車流少，讓辦案人員較易清查經過車輛。

不過，徐逃亡路線不算複雜，還在同一地點待上五天，不像其他逃犯會頻繁換車及轉移藏匿地點製造斷點，後續有無偷渡計畫仍待釐清。